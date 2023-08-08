وزير الخارجية الأمريكي: الدبلوماسية أفضل طريق لحل أزمة النيجر

أعلن وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، في مؤتمر صحفي عقده اليوم الثلاثاء، أن الدبلوماسية هي أفضل طريقة لحل الوضع في النيجر، وذلك في أعقاب انقلاب 26 يوليو في البلاد.

مبادرات أمريكية لإنهاء الأزمة في النيجر

وقال وزير الخارجية الأمريكي إن واشنطن تدعم مبادرة من قادة غرب أفريقيا لعقد قمة يوم الخميس لمناقشة الوضع في النيجر.



ولكن رفض بلينكن التعليق على الانسحاب المحتمل للجنود الأمريكيين من النيجر.



وفي السياق ذاته، أجرى المجلس العسكري في النيجر، عدة تعديلات على مستوى قادة الجيش والحكومة في نيامي، في الوقت الذي يعلنون فيه حالة التأهب العسكري وغلق المجال الجوي للبلاد تحسبا لأي هجمات عسكرية خارجية بعد انتهاء المهلة التي حددها تكتل دول غرب أفريقيا إيكواس؛ لإنهاء حالة الانقلاب في البلاد.





وفي وقت سابق أعلن القادة العسكريون في النيجر، عن رفض المقترحات الأمريكية بشأن السعي لاستعادة النظام الديمقراطي وعودة الرئيس المعزول محمد بازوم.



[system-code:ad:autoads]]

Advertisements



ما هو المقترح الأمريكي لإنهاء الأزمة في النيجر

ومن جانبها ذكرت مساعدة وزير الخارجية الأمريكي فيكتوريا نولاند، إنها التقت القادة العسكريين في النيجر من دون إحراز أي تقدم فوري على مسار إنهاء الانقلاب.



وأضافت مساعدة وزير الخارجية الأمريكي في مؤتمر صحفي أن "هذه المحادثات كانت بغاية الصراحة واتَّسمت أحيانًا بالصعوبة".





وأشارت إلى أن قادة الانقلاب في النيجر يدركون "مخاطر" التحالف مع روسيا، وفق ما أوردت "فرانس برس".

ونقلت "رويترز" عن المسؤولة الأمريكية قولها إنه: "لم يهتم مسؤولو المجلس العسكري بمقترحات الولايات المتحدة بشأن السعي لاستعادة النظام الديمقراطي وقوبل طلبها للقاء رئيس النيجر المطاح به محمد بازوم بالرفض".