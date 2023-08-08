قبل انطلاق الدوري الإنجليزي بأيام، لوبيتيجي يقترب من الرحيل عن وولفرهامبتون

ينطلق الموسم الجديد من الدوري الإنجليزي، يوم الجمعة المقبل، ويبدو أن الإسباني جولين لوبيتيجي مدرب وولفرهامبتون على أعتاب الرحيل.

وذكرت صحيفة "ذا صن" أن لوبيتيجي اقترب من الرحيل، لانزعاجه من ضعف الانتقالات، ويرتبط النادي باسم المدرب جاري أونيل.

وعانى وولفرهامبتون في التعاقد مع لاعبين جدد في سوق الانتقالات الحالي، ويبدو أن صبر لوبيتيجي قد نفد بعد خسارة السباق أمام بورنموث في صفقة أليكس سكوت.

ووافق بريستول سيتي على عرض بورنموث الذي تقدم به الأسبوع الماضي، لضم اللاعب مقابل 25 مليون إسترليني، علما بأن وولفرهامبتون تقدم بعرضين لضم سكوت، وتم رفضهما.

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كما رحل عن صفوف وولفرهامبتون الذي يعاني من ضائقة مالية العديد من النجوم هذا الصيف، مثل روبن نيفيز وناثان كولينز وكونور كوادي وراؤول خيمينيز مقابل ما مجموعه 84 مليون إسترليني، كما رحل أداما تراوري ودييجو كوستا وجواو موتينيو دون مقابل.

يذكر أن وولفرهامبتون يستهل مشواره في البريميرليج، بمواجهة مانشستر يونايتد خارج ملعبه مساء الإثنين المقبل.

مواعيد مباريات الجولة الأولى للدوري الإنجليزي

الجمعة 11 أغسطس

بيرنلي ضد مانشستر سيتي 10 مساء بتوقيت القاهرة

السبت 12 أغسطس

آرسنال ضد نوتنجهام فورست 2:20 مساء بتوقيت القاهرة

بورنموث ضد وست هام يونايتد 5 مساء بتوقيت القاهرة

برايتون ضد لوتون 5 مساء بتوقيت القاهرة

إيفرتون ضد فولهام 5 مساء بتوقيت القاهرة

شيفيلد يونايتد ضد كريستال بالاس 5 مساء بتوقيت القاهرة

نيوكاسل ضد أستون فيلا 7:30 مساء بتوقيت القاهرة

الأحد 13 أغسطس

برينتفورد ضد توتنهام 4 مساء بتوقيت القاهرة.

تشيلسي ضد ليفربول 6:30 بتوقيت القاهرة

الإثنين 14 أغسطس

مانشستر يونايتد ضد وولفرهامبتون 10 مساء بتوقيت القاهرة