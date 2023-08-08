الأمن العام يضبط 321 قضية مخدرات و171 قطعة سلاح نارى

واصل قطاع الأمن العام بالاشتراك مع أجهزة البحث الجنائى بمديريات الأمن، حملاتها المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية بمختلف المحافظات.

ضبط 321 قضية مخدرات و171 قطعة سلاح نارى، وتنفيذ 83592 حكما قضائيا متنوعا

وأسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية خلال24 ساعة عن ضبط (321) قضية مواد مخدرة.. بإجمالي (348) متهما ضُبط خلالها كمية من مخدر الحشيش وزنت (158,240 كيلو جرام)، كمية من مخدر بوردة الحشيش وزنت (3 كيلو جرامات)، كمية من مخدر البانجو وزنت (51,650 كيلو جرام)، كمية من مخدر الهيدرو وزنت (27,200كيلو جرام)، وكمية من مخدر الهيروين وزنت (19,486 كيلو جرام)، وكمية من مخدر الشابو وزنت (3,243 كيلو جرام)، وكمية من مخدرالإستروكس وزنت (3,210 كيلو جرام)، وكمية من مخدر نبات الخشخاش وزنت (3 كيلو جرامات)، وكمية من مخدر الآيس وزنت (1,698 كيلو جرام)، كمية من مخدر البودر وزنت (740 جراما)، وكمية من مخدر الأفيون وزنت (300 جرام) و(2441) قرصا مخدرا.



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قضايا الأسلحة النارية والبيضاء

ضبط (171 قطعة سلاح نارى بحوزة 144 متهما)، (245) قطعة سلاح أبيض وتنفيذ (83592) حكما قضائيا متنوعا شملت (337) حكم جناية - (26952) حكم حبس جزئى - (4408) أحكام حبس مستأنف - (40988) حكم غرامة - (10907) مخالفات.



كما أسفرت الجهود فى مجال ضبط المتهمين الهاربين: ضبط (38) متهما وفى مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة: ضبط (13) متهما و(371) دراجة نارية مخالفة، (22674) مخالفة مرورية متنوعة وفحص (60) من سائقى السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، وتبين إيجابية (12) منهم وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.