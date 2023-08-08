نوال السعداوي، أبرز 10 كتب أثارت الجدل فى مسيرة الطبيبة والناشطة النسوية

نوال السعداوى، هى إحدى الكاتبات والناشطات الأكثر جدلا، حفلت مسيرتها الفكرية بالدفاع عن حقوق الإنسان وحقوق المرأة، ونادت بكسر التابوهات والعادات الاجتماعية التى تقيد حرية المرأة في العالم العربي.

قالوا لها "أنت امرأة متوحشة وخطيرة" فردت قائلة "أنا أقول الحقيقة، والحقيقة متوحشة وخطيرة".

نوال السعداوى الطبيبة والكاتبة، كانت ولاتزال حتى بعد رحيلها مثيرة للجدل بأفكارها وآرائها، فخلال الساعات الماضية تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" منشورا يكشف عن عرض بيع كتب وإصدارات الكاتبة الراحلة نوال السعداوي بإحدى المكتبات، الأمر الذي أثار العديد من التساؤلات حول حقوق ورثة الراحلة وهم أبناؤها.

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وخلال التقرير التالى نرصد أبرز مؤلفات الكاتبة نوال السعداوى التى تنوعت بين الأدب والدين والسياسة والطب والجنس أيضا.

مذكراتى فى سجن النسا

كتاب مذكراتى فى سجن النسا، عبارة عن مذكرات في شكل رواية تحكي فيها نوال السعداوي تجربتها في سجن النساء عندما تعرضت للاعتقال والسجن بسبب آرائها ونقدها لحكم السادات، الجميل في نوال أنها تقبلت الحياة في السجن وتكيفت معها وكأنها إنسانة ساذجة لكنها في الوقت ذاته ناضلت من داخل السجن وقاومت الانهيار والاستسلام.

امرأة عند نقطة الصفر

رواية امرأة عند نقطة الصفر، هى الرواية التى بنت نوال السعداوى أحداثها على قصة حقيقية ونشرت بالعربية عام 1975، وتناقش أشكال قهر الرجل للمرأة جسديًا ونفسيًا، وذلك من خلال شخصية محورية وهي فردوس، التي أمضت حياتها متخبطة بين شخصيات مشوهة ومريضة ومزدوجة المعايير في كل ما يخص العلاقات الإنسانية على كل مستوياتها، لتكون فردوس في النهاية شخصية مريضة مثيرة للشفقة.

مذكرات طبيبة

تحكى نوال السعداوي فى كتاب مذكرات طبيبة، مذكراتها فكانت بحاجة في لحظة من اللحظات إلى من يداويها، يداوي آمالها التي انبعثت مع لحظات انبثاق أنوثتها... وآلامها التي تفجرت مع تفجر هذه الأنوثة، المجتمع بتداعيات معتقداته، والأهل بسجن عاداتهم وأفكارهم، والنفس بهواجسها وتطلعاتها وعصيانها وتمردها.

المرأة والجنس

تناقش نوال السعداوى فى كتابها المرأة والجنس، كل مشاكل المرأة التى تلازمها فى جميع مراحل حياتها العمرية والنفسية، ومنها علاقة المرأة بالجنس وتطورات مراحلها ومشكلاتها وذلك من خلال التعرف على جسد المرأة من وجهة نظر فسيولوجية تشريحية، وخاصةً الأعضاء التناسلية ومناطق الإثارة فيها، والوقوف على العوامل النفسية التي تؤثر عليها، وتقديم بعض الحلول التجريبية لها.

مسرحية الحاكم بأمر الله

قد تصطدم فكرة مسرحية الحاكم بأمر الله عددا من القراء، لما فيها من معانى خفية وعلاقات بين الرجل والمرأة، وتقول نوال السعداوى فى أحد مقتطفاتها، " نعم تحررت يا مولاي، لم أعد عبدا، شفيت يا مولاي من العقم، أصبح لي عقل يفكر. أستطيع أن أنظر في عينيك الآن أصبحت رجلا يا مولاي … أصبحت رجلا، أصبحت رجلا.»

لم تكن عمليةً سهلة قط، تلك التي تسلب الرجالَ عقولَهم بل حريتهم؛ فيصبح لقب «رجل» عزيزًا، بعيدَ المنال، لتخلو المدينة من الرجولة، ويكون الحاكم بأمرها أداةَ بَتْرٍ لأي محاوَلةٍ للخروج عن نظره وتفكيره؛ فهو يرى كلَّ شيء، ويعلم كلَّ شيء، والجميع عبيد، مُنقادون لأوامره، مُبتعِدون عن نواهيه، حتى يظهر مَنْ لم تَطُلْه يدُ الحاكم الخَاصِيَة؛ رجلٌ ليس من شعبه، يجرؤ على مُخاطبته، وينظر إليه دون خوف، بل يقف أمامه ليُعِيد الأمرَ إلى طبيعته، ليزرع بذرةً تُنبِت رجلًا يُحيي المدينة.

توأم السلطة والجنس

جسد ثالوث «السلطة – الجنس – الدين» نقطة هامة في تقديم نوال السعداوي لأفكارها التحررية؛ وهو ما جعلها جريئة وصادمة لعدد كبير من النقاد والقراء، وجاء ربطها التاريخي بين هذا الثالوث، من خلال تجاربها الشخصية، وقد مزجت فى طرحها بين دراستها للطب واهتمامها بمصادر التراث والتاريخ والأدب، دون أن أن تفرق بين المرأة فى المجتمعات العربية والمجتمعات الغربية.

الرجل والجنس

فى كتاب الرجل والجنس، تناقش فيه الدكتورة نوال السعداوى بأسلوب متزن مثله كمثل كتاب المرأة والجنس قضايا ومشكلات الرجل النفسية والعضوية تجاه الجنس والمرأة في تحليل تاريخي، ثقافي، اجتماعي، ديني ونفسي.

سقوط الإمام

عبرت الدكتورة نوال السعداوى عن أفكارها الثورية التي ولدت مع أول صدام بينها وبين الرجل في قريتها الصغيرة، من خلال قالب روائي فريد، عبرت فيه عن معاناة المرأة داخل المجتمعات العربية مع فكرة الإمام، سواء في البيت كزوج، أو في المسجد كإمام ديني، أو في الدولة عامة كحاكم مستبد.

الأنثى هى الأصل

ويسلط كتاب الأنثى هى الأصل، على الأصل المنسى للكائنات، وعلى مكانة الأنثى الحقيقية وذلك من خلال تحليل فنى لعلوم مختلفة ساعدت فى التعرف على الوضع الحقيقى لهان وذلك بهدف إسقاط القيود الفكرية، والتحرر من أغلال العادة، والعودة إلى الصورة البدئية للمجتمعات.

وترى السعداوى أن النظرة إلى الأنثى تطورت عبر تطور الأنظمة البشرية على مدار التاريخ، ففى النشأة الأولى تحتم وجود التكافؤ التام بين الذكر والأنثى، وظهر جليا دور كل منهما فى إكمال الآخر نفسيا وجسديا، ولكن مع تباعد الأزمان والأماكن تغيرت النظرة إليها فى اتجاه الانتقاص من الحريات والحقوق مقابل الزيادة فيها للذكور.

ملك وإمرأة وإله

أكدت الدكتورة نوال السعداوى فى كتابها "ملك وامرأة وإله" على ما نادت به خلال سنوات عملها خاصة بعد التغيرات الاجتماعية التي طرأت على مصر والعالم العربي، بل العالم كله، بعد ثورات الربيع العربي، فالمرأة وقضاياها هي محور النقاش عند الحديث عن أي تغيير، وهي أحد المكونات الأساسية لخريطة الإصلاح لدى نوال السعداوى، وبدونها لن يكون ثمة تغيير وإصلاح، رافضة فوق كل هذا أن تهادن أي سلطة لتنال الرضا والعطايا، مقابل السكوت أو تنحية قضية المرأة جانبا.