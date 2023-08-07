الإثنين 07 أغسطس 2023
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ثقافة وفنون

القصة الكاملة لإعلان بيع كتب نوال السعداوي عبر فيس بوك، وهذا رد ابنتها

نوال السعداوي، فيتو
نوال السعداوي، فيتو

تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" خلال الساعات الماضية منشورا يكشف عرض بيع كتب وإصدارات الكاتبة الراحلة نوال السعداوي بإحدى المكتبات، الأمر الذي آثار العديد من التساؤلات حول حقوق ورثة الراحلة وهم أبناؤها. 

 

بيع كتب نوال السعداوي 

وعلى الفور انتشرت الإعلان خاصة عبر الصفحات المهتمة بالثقافة والكتاب، وأعمال الأدباء، لتخرج الدكتورة منى حلمي ابنة الكاتبة الراحلة عن صمتها، وتكشف حقيقة ما تم تداوله. 

 

رد ابنة الكاتبة الراحلة نوال السعداوي 

وكتبت الدكتورة منى حلمى ابنة الكاتبة الراحلة نوال السعداوي عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" قائلة: "الإثنين 7 أغسطس 2023.. تنويه عن خبر منشور فى الفيس بوك عن بيع كتب أمى نوال السعداوى (فوجئت اليوم بمنشور على الفيس بوك يعلن عن بيع كتب أمى نوال السعداوى وأشيائها الخاصة وغيرها".

 

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وتابعت: "وأنا وأخي عاطف حتاتة نؤكد أننا لا نعلم شيئًا عن هذا الأمر، ولا نعرف تاجر الكتب المكتوب اسمه مع الخبر.. وليس لنا أي علاقة من قريب أو من بعيد بهذا الأمر.. ربما جمع هذا التاجر بعض كتبها من هنا وهناك، وأنشأ بها معرض، للتربح من وراء ذلك.. وربما أى شيء آخر".

 

نوال السعداوي 

ورحلت عن عالمنا الكاتبة نوال السعداوي في 21 مارس 2021، حيث تعد طبيبة ومفكرة وكاتبة نسوية، اشتهرت بدفاعها عن حقوق الإنسان بشكل عام وحقوق المرأة بشكل خاص.

كتب نوال السعداوي 

تنوعت كتابات نوال السعداوي بين الطب والرواية والدراسات الفكرية في الدين والسياسة والجنس.. وكرست أغلب حياتها في تناول قضايا المرأة والدفاع عنها، وربطت حرية المرأة بحرية الوطن وتقدمه، تركت لنا إرث ثقافي  من طراز خاص ولعل من أقوي إنتاجها الأدبي 6 مؤلفات وهى:

 كتاب مذكراتي في سجن النساء.

 كتاب المرأة والجنس.

 رواية سقوط الإمام

كتاب الرجل والجنس.

رواية الرواية.

 كتاب ملك وامرأة وإله.

 

وطوال سنوات حياتها عارضت "السعداوي" الكثير من العادات وهاجمت أخلاق الرجل الشرقي الذي يرى في المرأة مصدرا للمتعة، ووقفت بجوار الفتيات تزرع فيهن الثقة وتطالبهن بمزيد من النجاحات العلمية والمهنية، ساندت قضايا التمرد الفكري، وحرية الإبداع.. كما أنها خرجت من الأمور الخاصة بحقوق المرأة لتناقش  الأمور السياسية واشتبكت مع الحق العربي الفلسطيني رافضى كل أشكال التمييز القائمة على أساس الدين أو العرق أو اللون.

 

و خلال مسيرتها الأدبية كتبت  نوال السعداوي أكثر من خمسين عملًا متنوعًا ما بين الرواية والقصة والمسرحية والسيرة الذاتية، وعرفت بقلمها على الثالوث المقدس (الدين والجنس والسياسة).. وعلى الرغم من جهدها في الدفاع عن قضايا المرأة المصرية والعربية، فأن الاحتفاء بها دائمًا ما كان يأتي من عدة دول غير عربية، كما أنها رشحت لجائزة نوبل.

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