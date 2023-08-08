الثلاثاء 08 أغسطس 2023
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محافظات

استعدادًا لبدء العام الدراسى الجديد، التعاون بين جامعتي بنها الحكومية والأهلية

جامعة بنها، فيتو
جامعة بنها، فيتو

عقد الدكتور جمال السعيد رئيس مجلس أمناء جامعة بنها الأهلية، والدكتور ناصر الجيزاوي القائم بعمل رئيس جامعة بنها الحكومية، اجتماعًا تنسيقيًا لبحث سبل التعاون بين الجامعتين في المجالات العلمية والأكاديمية المختلفة، وذلك في إطار الاستعدادات لبدء العام الدراسي الجديد 2023 - 2024.

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جاء ذلك  بحضور الدكتور تامر سمير نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور السيد فوده نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.
وتناول اللقاء بحث سبل التعاون والتنسيق المشترك للاستفادة من خبرة جامعة بنها الحكومية في مختلف المجالات والتخصصات لتحقيق الأهداف المشتركة في مجالات تبادل الخبرات بين أعضاء هيئة التدريس والباحثين وتقديم المشاريع البحثية المرتبطة بدعم التكنولوجيا.

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وأكد الدكتور جمال السعيد حرص جامعة بنها الأهلية علي الاستفادة من الإمكانيات البشرية والمعامل والمراكز العلمية والبحثية بجامعة بنها الحكومية لتحقيق التكامل بينهم، وتنظيم المؤتمرات وورش العمل المشتركة.
من جانبه قال الدكتور ناصر الجيزاوي أن الاجتماع يأتي في إطار تطوير رؤية جامعتي بنها الحكومية والأهلية المستقبلية وتحقيق أقصى استفادة للحصول علي خدمات تعليمية متميزة تتماشى مع متطلبات سوق العمل وتحقيق أهداف رؤية مصر 2030.


الجدير بالذكر أن جامعة بنها الأهلية تُقام بمدينة العبور بمحافظة القليوبية، على مساحة 40 فدانًا، وتم تجهيزها بمستوى جامعات الجيل الرابع، وتقدم الجامعة العديد من البرامج الدراسية المُتميزة لتلبية مُتطلبات سوق العمل المحلي والإقليمي والدولي فى كليات ( الطب البشري، طب الأسنان، العلاج الطبيعى، الهندسة، علوم الحاسب، الاقتصاد وإدارة الأعمال). 

 

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الدكتور جمال السعيد رئيس مجلس أمناء جامعة بنها الأهلية الدكتور جمال السعيد الدكتور ناصر الجيزاوي العام الدراسي الجديد 2023 مدينة بنها محافظة القليوبية

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