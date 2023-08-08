الثلاثاء 08 أغسطس 2023
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خارج الحدود

اتهامات لقوات في مالي وعناصر فاجنر باستهداف النساء لنشر الذعر

قوات امنية في مالي،
قوات امنية في مالي، فيتو

قال مراقبون للعقوبات تابعون للأمم المتحدة أمس الإثنين إن قوات مالي وشركاء أمنيين أجانب، يُعتقد أنهم مجموعة "فاغنر" الروسية الخاصة، يستخدمون العنف ضد النساء ويرتكبون انتهاكات خطيرة أخرى لحقوق الإنسان بهدف نشر الذعر، وذلك بحسب وكالة “رويترز” الإخبارية.

 

وحذر المراقبون في تقريرهم لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة من أن العنف الجنسي الذي ترتكبه قوات مالي والشركاء الأمنيون الأجانب ممنهج،  وقالوا إن الشركاء الأجانب "يُفترض أنهم عناصر من مجموعة فاغنر".

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وتخوض مالي معركة طال أمدها مع حركة تمرد إسلامية. وبعد أن استولى المجلس العسكري في البلد الواقع بغرب أفريقيا على السلطة في انقلابين عامي 2020 و2021، تعاون مع "فاغنر" في عام 2021. ويوجد نحو ألف مقاتل من تلك المجموعة في مالي.

وتعبّر دول غربية منذ فترة طويلة عن مخاوفها إزاء أنشطة فاجنر في مالي. وفرضت الولايات المتحدة عقوبات على "فاغنر" ومسؤولين في مالي وحذَّرت مرارًا مما وصفته بأنشطة فاجنر المزعزعة للاستقرار.

وقرر مجلس الأمن بالإجماع في الـ30 من يونيو  إنهاء مهمة حفظ سلام استمرت عشر سنوات في مالي بعد أن طلب المجلس العسكري فجأة مغادرة القوة التي كان قوامها 13 ألف جندي، في خطوة قالت الولايات المتحدة إنها بتدبير من مجموعة "فاغنر"

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