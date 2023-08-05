الأحد 06 أغسطس 2023
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خارج الحدود

بعد وصول عناصر فاجنر إلى عاصمة النيجر، تعرف على أهدافها

فاجنر، فيتو
فاجنر، فيتو

كشفت تقارير عن وجود عناصر من مجموعة فاجنر العسكرية الروسية الخاصة في العاصمة النيجرية نيامي، بهدف توفير الدعم العسكري لقادة الانقلاب في النيجر.

وأشار موقع "إل إس آي أفريكا"، السبت، إلى وجود "مدربين" من مجموعة "فاجنر" العسكرية الروسية الخاصة في العاصمة النيجرية نيامي.

وقال الموقع إن قوات "فاغنر" ستوفر "الدعم اللوجستي" لقادة الانقلاب في نيامي بهدف "تعزيز" سلطتهم.

ومن جهتها ‏كانت أنباء قد كشفت عن وصول "وحدة روسية كبيرة" مجهزة بأسلحة متطورة، إلى مالي، ليلة الجمعة، لنشرها مع القوات المسلحة المالية على حدود النيجر، وفق ما كشف الصحفي المالي المقرب من السلطة عبدول نيانج.

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ووفقا لجهات أمنية سيتم تغطية قطاع "لبزانجا" وحدة مشتركة بين مالي وروسيا ستكون مستعدة للتدخل في حالة قيام المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا بعمل عسكري ضد النيجر.

وحسب المصدر "ستكون الساعات الأربع والعشرون القادمة حاسمة بالنسبة لمستقبل غرب إفريقيا".

 

وكان المجلس العسكري الجديد في النيجر قد طلب المساعدة من مجموعة "فاجنر" الروسية مع اقتراب الموعد النهائي للإفراج عن رئيس البلاد محمد بازوم أو مواجهة التدخل العسكري المحتمل من قبل الكتلة الإقليمية لدول غرب إفريقيا، بحسب أحد المحللين.

جاء الطلب خلال زيارة قام بها أحد قادة الانقلاب، وهو الجنرال ساليفو مودي، إلى مالي المجاورة، حيث تواصل مع شخص من فاجنر، وفقا لما للأسوشيتد برس.

وذكر أن ثلاثة مصادر مالية ودبلوماسيا فرنسيا أكدوا انعقاد الاجتماع.

وأضاف: "إنهم بحاجة إلى فاغنر لأنها سوف تصبح ضمانة لهم للاحتفاظ بالسلطة"، وقال إن المجموعة تدرس الطلب.

ويواجه المجلس العسكري في النيجر  مهلة حددتها الكتلة الإقليمية المعروفة باسم إيكواس للإفراج عن الرئيس المنتخب ديمقراطيا محمد بازوم وإعادة تنصيبه، والذي وصف نفسه بأنه "رهينة.

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مركز أبحاث أمريكي: فاجنر تحل محل الجيش الروسي في هذا الأمر

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هل تحدث مواجهة عسكرية بين الجيش الفرنسي وقوات فاجنر في أفريقيا؟ خبير عسكري يجيب

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