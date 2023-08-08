انهيار أسهم البنوك الإيطالية بعد إقرار ضريبة غير متوقعة نسبتها 40%

انهارت أسهم البنوك الإيطالية بعد موافقة الحكومة على ضريبة غير متوقعة على "الأرباح الزائدة" للمقرضين بنسبة 40% في عام 2023.

انهيار أسهم البنوك الإيطالية

وفي حوالي الساعة 9:45 صباحًا في روما، انخفضت أسهم BPER Banca بنسبة 8% وانخفض سهم Intesa Sanpaolo بنسبة 7%، في حين انخفض كل من Banco BPM و UniCredit و Finecobank بأكثر من 6%.

وقال نائب رئيس الوزراء الإيطالي ماتيو سالفيني في مؤتمر صحفي أمس الاثنين، إن ضريبة 40% على أرباح البنوك الإضافية الناتجة عن ارتفاع أسعار الفائدة، والتي تصل إلى مليارات من اليوروهات، ستستخدم لخفض الضرائب وتقديم الدعم المالي لأصحاب الرهن العقاري.

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إقرار الضريبة المفاجئة على الأرباح

أقرّت إدارة جورجا ميلوني على الضريبة المفاجئة في اجتماع لمجلس الوزراء مساء أمس الاثنين، وألقت باللوم على سلسلة زيادات أسعار الفائدة التي يجريها البنك المركزي الأوروبي.

البنك المركزي الأوروبي، فيتو

وصرح نائب رئيس الوزراء ماتيو سالفيني للصحفيين بأن القرار ينص على "سحب 40% من أرباح البنوك الإضافية البالغة مليارات اليورو" لعام 2023 لتمويل التخفيضات الضريبية ودعم الرهون العقارية لمشتري المنازل لأول مرة.

أشار أنطونيو تاجاني، نائب رئيس الوزراء أيضًا إلى البنك المركزي الأوروبي اليوم الثلاثاء، وقال لصحيفة "كورييري ديلا سيرا": "قلنا منذ شهور أن البنك المركزي الأوروبي كان مخطئًا في رفع أسعار الفائدة، وهذه نتيجة حتمية".

أرباح وفيرة بسبب رفع الفائدة

تأتي هذه الخطوة بعد فترة وجيزة من كشف البنوك الإيطالية عن تحقيق أرباح وفيرة، ورفع "إنتيسا سان باولو" و"يوني كريديت" توقعاتهما العام بأكمله للربع الثاني على التوالي على خلفية التشديد السريع الذي يجريه البنك المركزي الأوروبي للسياسة النقدية، وقفز صافي دخل الفائدة لدى "يوني كريديت" بنسبة 42% في النصف الأول.

يطابق التوجه النمط ذاته في جميع أنحاء أوروبا، حيث كشف المقرضون عن موجة من عمليات إعادة شراء الأسهم في ظل استمرار استفادتهم من أسعار الفائدة المرتفعة، وأدائهم الجيد في اختبارات التحمل، لكن على الجانب الآخر، تتزايد التحفظات على خلفية أزمة تكلفة المعيشة.

ورفض متحدث باسم "يوني كريديت" التعليق على الضريبة الجديدة، بينما لم يكن ممثلو "إنتيسا" متاحين على الفور للتعليق.

كتب محللو "سيتي جروب" بقيادة أزورا غلفي في تقرير أن الضريبة سيكون لها تأثير بنسبة 19% على أرباح البنوك، وأضافوا: "نرى أن هذه الضريبة سلبية إلى حد كبير بالنسبة للبنوك نظرًا للتأثير على رأس المال والأرباح وكذلك تكلفة حقوق الملكية لأسهم البنوك.. كما أن التأثير المحاكي الجديد سيكون أعلى أيضًا من المحاكاة التي أجريناها في أبريل".

انخفاض صافي دخل المقرضين الإيطاليين

وفق حسابات خبراء بلومبرج إنتليجنس، فإنه من الممكن أن ينخفض صافي دخل المقرضين الإيطاليين للعام الحالي بنحو 10%، عبر ضريبة استثنائية مقترحة على "أرباحهم الإضافية" هذا العام، والتي تهدف إلى جمع حوالي ملياري يورو، وفق وكالة الأنباء الإيطالية.

رفعت البنوك الإيطالية - من "بانكو بي بي إم" (Banco BPM) إلى "يوني كريديت"- توقعاتهم لأرباح العام الحالي بنسبة 36% في الأشهر الستة الماضية، هناك خطر من إمكانية تمديد الضريبة إلى ما بعد 2023، على الرغم من بلوغ صافي دخل الفائدة للمقرضين ذروته.

كتب لويجي ترامونتانا، المحلل لدى "بنك أكروس" في مذكرة، الضريبة قد تجلب لإيطاليا أكثر من ملياري يورو (2.2 مليار دولار)، مضيفا: "نحن نقدر تأثير بمتوسط ​​نسبة 7% على ربحية السهم للبنوك الإيطالية التي نتابعها".

نشرت صحيفة "ميساجيرو" يوم الثلاثاء، أن الحكومة ستختار بين خيارين، إما فرض ضريبة 40% من الفرق بين صافي دخل الفائدة في عامي 2021 و2022، بما يتجاوز 3%، أو الفرق في صافي دخل الفوائد بين2021 و2023، بما يتجاوز 6%، ستختار الحكومة المبلغ الأكبر، لا يمكن أن تتجاوز الضريبة 25% من حقوق المساهمين في البنك.

اتهامات بالتربح في المملكة المتحدة

في المملكة المتحدة، واجهت البنوك اتهامات بـ"التربح"، خاصة أن ارتفاع أسعار الفائدة يعزز هوامش الإقراض أكثر كما توفره المدخرات بينما يضغط على العملاء.

في الشهر الماضي، طلبت هيئة التنظيم المالي في المملكة المتحدة من البنوك تسريع الجهود لتحسين الوصول إلى أفضل معدلات الادخار لديها، ويطرح بعض السياسيين المعارضين فكرة فرض المزيد من الضرائب غير المتوقعة على خلفية استمرار أزمة تكلفة المعيشة.

وضعت إسبانيا لأول مرة خططًا لفرض ضريبة مؤقتة على عائدات البنوك العام الماضي، لجمع سيولة للمساعدة في مواجهة أزمة تكلفة المعيشة.

كما تدرس بعض دول البلطيق إجراءات لرفع الضرائب على البنوك التجارية بعد أن أدت زيادة أسعار الفائدة إلى صعود الأرباح. دعم المشرعون في ليتوانيا فرض ضريبة غير متوقعة على البنوك لتمويل الإنفاق الدفاعي في مايو، كما تخطط إستونيا لرفع الضريبة على البنوك إلى 18% من 14% كجزء من سلسلة من الإجراءات الضريبية لتضييق عجز الميزانية، كما قد تتبع لاتفيلا نفس النهج.