المصنف الأول عالميا بالتنس يعترف بتشجيعه ريال مدريد ويتمنى انضمام مبابي

مبابي، أكد لاعب التنس الإسباني كارلوس ألكاراز، إنه يتمنى رؤية الفرنسي كيليان مبابي لاعب باريس سان جيرمان بقميص ريال مدريد، وذلك على هامش مشاركته في بطولة كندا المفتوحة التي سيخوض مباراته الأولى فيها يوم الأربعاء المقبل.

واعترف ألكاراز بأنه من مشجعي ريال مدريد، وأعرب عن رغبته بأن ينتهي المطاف بمبابي بين جدران النادي الملكي.

كارلوس ألكاراز

وقال اللاعب "أي مشجع مدريدي يتمنى رؤية مبابي في ريال مدريد. إنه من أفضل لاعبي العالم حاليا ويريده الجميع".

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وأضاف "أتمنى أن نقرأ خبر انتقاله رسميا إلى ريال مدريد. سيروقني هذا الأمر جدا".

وأشار المصنف الأول عالميا، إلى أنه يجب عليه تطوير لعبه في كل النواحي.

وجاءت تصريحات ألكاراز بعد التتويج مؤخرا ببطولة ويمبلدون على حساب الصربي نوفاك ديوكوفيتش، وعلى الرغم من أنه يعد حاليا في وجهة نظر الكثيرين أفضل لاعب تنس في العالم.

وكانت تقارير صحفية، كشفت أن الغموض يتصدر مستقبل الفرنسي كيليان مبابي، نجم باريس سان جيرمان في ظل رفضه تجديد عقده مع ناديه.

رحيل كامبوس يقرب مبابي من ريال مدريد



ووفقا لشبكة "ديفنسا سنترال" الإسبانية، فإن قضية مبابي قد تتسبب في عواقب جديدة على باريس سان جيرمان، بسبب اقتراب لويس كامبوس، المستشار الرياضي، من تقديم استقالته.

وسبق أن ظهرت أنباء رحيل كامبوس والمدير الفني لويس إنريكي، قبل أن تنفى منذ عدة أيام.

وأشارت الشبكة الإسبانية: "رغم نفي الأنباء الأخيرة، لكن كامبوس سيغادر "حديقة الأمراء" هذا الصيف بشكل مؤكد، وسيكون له تأثير مباشر على مصير مبابي أيضا".

وأوضحت التقارير أن كامبوس كان الورقة الرئيسية لناصر الخليفي، رئيس باريس، لإقناع مبابي بالاستمرار في الصيف الماضي، وعلى العكس فإن رحيله سيجبر المهاجم الفرنسي على تسريع انتقاله إلى ريال مدريد.



وكان مبابي قريبا للغاية من الانضمام إلى ريال مدريد في الصيف الماضي، قبل أن يتراجع عن قراره ويجدد عقده لمدة موسمين مع باريس سان جيرمان.

يشار إلى أن عقد مبابي مع سان جيرمان ينتهي في صيف 2024، لذا يريد النادي بيعه في الميركاتو الحالي للاستفادة منه ماديا.