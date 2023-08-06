الأحد 06 أغسطس 2023
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رياضة

رحيل كامبوس يقرب مبابي من ريال مدريد

مبابي
مبابي

مبابي، كشفت تقارير صحفية، أن الغموض يتصدر مستقبل الفرنسي كيليان مبابي، نجم باريس سان جيرمان في ظل رفضه تجديد عقده مع ناديه.

رحيل كامبوس يقرب مبابي من ريال مدريد 

ووفقا لشبكة "ديفنسا سنترال" الإسبانية، فإن قضية مبابي قد تتسبب في عواقب جديدة على باريس سان جيرمان، بسبب اقتراب لويس كامبوس، المستشار الرياضي، من تقديم استقالته.

وسبق أن ظهرت أنباء رحيل كامبوس والمدير الفني لويس إنريكي، قبل أن تنفى منذ عدة أيام.

وأشارت الشبكة الإسبانية: "رغم نفي الأنباء الأخيرة، لكن كامبوس سيغادر "حديقة الأمراء" هذا الصيف بشكل مؤكد، وسيكون له تأثير مباشر على مصير مبابي أيضا".

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وأوضحت التقارير أن كامبوس كان الورقة الرئيسية لناصر الخليفي، رئيس باريس، لإقناع مبابي بالاستمرار في الصيف الماضي، وعلى العكس فإن رحيله سيجبر المهاجم الفرنسي على تسريع انتقاله إلى ريال مدريد.

وكان مبابي قريبا للغاية من الانضمام إلى ريال مدريد في الصيف الماضي، قبل أن يتراجع عن قراره ويجدد عقده لمدة موسمين مع باريس سان جيرمان.

يشار إلى أن عقد مبابي مع سان جيرمان ينتهي في صيف 2024، لذا يريد النادي بيعه في الميركاتو الحالي للاستفادة منه ماديا.

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وعلي صعيد آخر فجرت تقارير صحفية مفاجأة بأن مصير كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، مؤكدة أن اللاعب قد يوافق على الانتقال إلى تشيلسي الإنجليزي على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد.

وقالت صحيفة سبورت الكتالونية إن كيليان مبابي منفتح على فكرة الانتقال إلى تشيلسي على سبيل الإعارة كمخرج لأزمته الحالية، بعد اشتعال الأزمة بينه وبين ناديه باريس سان جيرمان، حيث يصر اللاعب على الاستمرار للموسم المقبل ثم الرحيل مجانا بينما يرغب النادي في بيعه خلال الصيف الجاري إذا لم يجدد عقده تفاديا لخسائر مالية فادحة حال رحيله مجانا.

وأكدت الصحيفة إن مبابي منفتح حاليا لفكرة المغادرة إلى تشيلسي لموسم واحد على سبيل الإعارة من باريس سان جيرمان ومن ثم الانتقال بشكل مجاني إلى ريال مدريد الصيف القادم في 2024.

وكانت تقارير قد أشارت إلى تلقي ناصر الخليفي اتصالات من تود بويلي مالك نادي تشيلسي من أجل الاستفسار عن إمكانية التعاقد مع كيليان مبابي.

ويقود تشيلسي حاليا المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينيو الذي سبق له أن قاد باريس سان جيرمان قبل عامين ويملك علاقة جيدة مع اللاعب الفرنسي.

مفاجأة جديدة تقرب مبابي من اللعب في الدوري الإنجليزي الموسم المقبل

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