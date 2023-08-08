كولر يتسلم تقارير رقمية عن لاعبي الأهلي استعدادا للموسم الجديد

الأهلى، تسلم السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تقارير رقمية فردية عن جميع لاعبي الأهلي المقيدين في الموسم الجديد استعدادا لفترة الإعداد التي تبدأ يوم ٢٤ أغسطس الجاري.

يخوض لاعبو الأهلي خلال فترة التوقف الحالية تدريبات بدنية منفردة خلال الاجازة التي حصل عليها الجميع بعد انتهاء الموسم الحالي.

وقالت مصادر داخل الفريق إن اندويا مخطط الأحمال البدنية بالجهاز الفني وضع تدريبات خفيفة يؤديها اللاعبين بشكل منفرد علي هامش الاجازة التي حصل عليها الفريق للحفاظ علي الاوزان.

ويعود الأهلي إلي تدريباته يوم ٢٤ اغسطس الجاري لبدء فترة الإعداد للموسم الجديد.

قال مصدر داخل الأهلي أن المهاجم الأجنبي الجديد قد يتواجد في معسكر الإعداد الخارجي بالفريق استعدادا للموسم الجديد.

أضاف: المفاوضات مستمرة ونسعي لحسم الأمر قبل السفر إلي معسكر الإعداد الخارجي من أجل ضمان تواجد اللاعب معنا منذ بداية المعسكر.

وأوضح:حال تأخر حسم الصفقة فقد ينضم اللاعب الأجنبي (المهاجم) إلي المعسكر مباشرة ويلحق بالبعثة.

استقر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر علي اصطحاب أكرم توفيق لاعب الفريق إلي معسكر الإعداد للموسم الجديد بعد أن اقترب اللاعب من إنهاء برنامجه التأهيلي للتعافي من الإصابة بالرباط الصليبي.

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واستقر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر على خوض مباراتين وديتين في معسكر الإعداد بالنمسا المنتظر انطلاقه في ٢٨ أغسطس الجاري وحتى ٦ سبتمبر القادم.

وعلمت فيتو ان كولر طلب خوض مباراتين وديتين من أجل تجهيز الفريق للموسم الجديد الذي يشهد خوض العديد من الارتباطات المحلية والقارية.

عقد خالد بيبو مدير الكرة الجديد بالأهلي جلسة مع جهازه الإداري من أجل الاطمئنان على كافة الترتيبات الخاصة برحلة الفريق إلى النمسا لخوض معسكر الإعداد للموسم الجديد.

وعلمت فيتو أن بيبو اطمأن على كافة الإجراءات الخاصة بتأشيرات السفر إلي النمسا التي يسعي الجهاز الإداري لانهائها في الوقت الحالي.

يواجه الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر أزمة في خط الهجوم قبل انطلاق الموسم الجديد في ظل إصابة محمد شريف في العضلة الخلفية ومع رحيل شادي حسين وإيقاف محمود كهربا محليا، بالإضافة إلى عدم عودة حسام حسن بعد تفعيل بند شرائه من قبل نادي سموحة.

كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لم يعد أمامه حال عدم حسم صفقة المهاجم الأجنبي سوى قيد صلاح محسن العائد من الإعارة في سيراميكا كليوباترا حيث تم وضع اللاعب علي قائمة الانتظار.

وقالت مصادر: حال تعثرنا في التعاقد مع مهاجم جديد سيكون صلاح محسن مهاجم الأهلي في بداية الموسم الجديد الذي يشهد خوض منافسات دوري السوبر الإفريقي بالإضافة إلي كأس السوبر الإفريقي.

تواصل مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مع مساعده سامي قمصان المدرب العام بالفريق من أجل مراجعة خطة إعداد الفريق للموسم الجديد والتي ننطلق يوم ٢٤ من أغسطس الجاري.

وعلمت فيتو ان كولر اتفق مع قمصان علي بعض الوحدات التدريبية الخاصة والمختلفة التي سيخضع لها جميع اللاعبين في بداية فترة الإعداد للموسم الجديد للحفاظ علي سلامة الجميع من الإصابات العضلية بسبب ضغط الموسم القادم.

يعقد مسئولو الأهلي جلسة مع محمد مجدي أفشة لاعب الفريق بعد انتهاء الراحة السلبية التي حصل عليها الفريق من أجل حسم ملف تمديد تعاقد اللاعب الذي ينتهي بنهاية الموسم القادم.

وعلمت فيتو ان أفشة وافق علي تمديد تعاقده خلال جلسة جمعته مع سيد عبد الحفيظ مدير الكرة السابق بالأهلي علي أن يكون هناك جلسة أخرى جديدة مع أمير توفيق القائم بأعمال المدير التنفيذي لشركة الكرة بالأهلي من أجل حسم هذا الملف.

يخضع لاعبو الأهلي لبعض القياسات الطبية بأحد المستشفيات الخاصة بالقاهرة وذلك قبل السفر إلى النمسا لخوض معسكر الإعداد للموسم الجديد.

وقال مصدر داخل الأهلي إن القياسات الطبية ستكون بالتوازي مع تدريبات الفريق الاولي في ملعب التتش بالجزيرة بداية من يوم ٢٤ أغسطس الجاري وقبل السفر إلي معسكر النمسا.

اقترب الأهلي من حسم صفقة المهاجم الأجنبي الجديد لتدعيم صفوف الفريق في ميركاتو الصيف الجاري.

وقالت مصادر إن المهاجم الأجنبي الجديد لن يكون البرازيلي جوستافو سوزا مهاجم جونبوك هيونداي الكوري في ظل مغالاة ناديه في شروط بيعه.

وأوضحت أن هناك مهاجم آخر يتكتم المسئولين علي اسمه من أجل حسم الصفقة وإعلانها بشكل رسمي.

يواصل مسئولو الأهلي تحركاتهم من أجل حسم إعارة احمد القندوسي لاعب خط الوسط من أجل قيد لاعب أجنبي جديد في انتقالات الصيف الحالية وتحديدا في مركز المهاجم الصريح.

ويرفض القندوسي حتى الآن الإعارة داخل الدوري المصري بسبب راتبه السنوي الذي يصل إلي ٥٥٠ ألف دولار سنويا ويتمسك بالاستمرار في صفوف الأهلي الموسم الجديد.

وحدد مسئولو النادي الأهلي يوم ٢٨ أغسطس الجاري موعدا للسفر إلي النمسا لخوض معسكر الإعداد للموسم الجديد، وبات من المنتظر أن يستمر المعسكر حتي يوم ٦ سبتمبر القادم.

وينهي الجهاز الإداري في الوقت الحالي كافة الإجراءات الخاصة بسفر بعثة الأهلي إلي النمسا لخوض معسكر الإعداد للموسم الجديد.

ويعود الأهلي لمرانه يوم ٢٤ أغسطس الجاري حيث منح كولر لاعبي الأهلي راحة سلبية من التدريبات لمدة ٣ أسابيع بعد انتهاء الموسم الكروي.

كما جدد مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي طلب تحديد موعد السوبر الإفريقي المنتظر إقامته أمام اتحاد العاصمة الجزائري.

وقالت مصادر داخل الأهلي إن خالد بيبو بدأ التحرك من خلال الاتصالات الرسمية مع الاتحاد الإفريقي لكرة القدم كاف للوقوف على الموعد الرسمي لكأس السوبر الإفريقي الذي تأجل مرتين حيث كان مقرر له خلال الفترة من ١١ إلى ١٣ أغسطس الجاري ثم تأجل إلى مطلع سبتمبر ثم تأجل لموعد غير محدد.