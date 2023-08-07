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رياضة

ليونيل ميسي يعزز رقمه في قائمة الهدافين التاريخيين من الضربات الحرة

ميسي يعزز رقمه في
ميسي يعزز رقمه في قائمة الهدافين التاريخيين من الضربات الحرة

عزز ليونيل ميسي لاعب إنتر ميامي الأمريكي ومنتخب الأرجنتين رقمه في قائمة الهدافين التاريخيين من الضربات الحرة بعد هدفه في مرمى دالاس.

وبات ميسي يملك 64 هدفًا في المركز الـ6 وعلى بعد هدف من ديفيد بيكهام صاحب المركز الـ5.

 قائمة الهدافين التاريخيين من الضربات الحرة

الإنجليزي ديفيد بيكهام: 65 هدفا.
البرازيلي رونالدينيو: 66 هدفا.
الأرجنتيني فيكتور ليغروتالي: 66 هدفا.
البرازيلي بيليه: 70 هدفا.
البرازيلي جونينيو: 77 هدفا.

وقاد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، فريقه إنتر ميامي لتخطي إف سي دالاس، بركلات الترجيح 5-3 بعد التعادل 4-4 في الوقت الأصلي على ملعب "تويوتا ستاديوم" في تكساس. 

وبهذه النتيجة تأهل إنتر ميامي ربع نهائي كأس الرابطتين الأميركية والمكسيكية.

وحقق ميامي انتصاره الرابع تواليا منذ قدوم ميسي، بعدما فشل في الفوز في سلسلة من 11 مباراة بالدوري.

أهداف مباراة انتر ميامي وإف سي دالاس

وكان إنتر ميامي متأخرا بهدفين، قبل 10 دقائق من صافرة النهاية، لكنه قلص الفارق عبر النيران الصديقة، بعدما أودع المدافع ماركو فارفان الكرة في مرمى دالاس عن طريق الخطأ، إثر ركلة حرة نفذها ميسي (80).

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وعاد ليونيل ميسي ليسدد كرة ساحرة من ركلة حرة، من على بعد 20 مترا، استقرت في الزاوية العليا لمرمى الحارس الهولندي مارتن بايس (85)، فارضا الاحتكام إلى ركلات الترجيح.

ونفذ ليونيل ميسي ركلة الترجيح الأولى بنجاح، ليساعد فريقه على الفوز بالمباراة.

وكان النجم الأرجنتيني ميسي افتتح التسجيل في الدقيقة السادسة، بتسديدة من على مشارف منطقة الجزاء، بعد تمريرة من الوافد الجديد، زميله السابق في برشلونة الإسباني، جوردي ألبا.

واستقبلت شباك ميامي 3 أهداف بعدها، سجلها الأرجنتيني الآخر فاكوندو كينيون، وبرنارد كامونجو، ومواطن الأول ألان فيلاسكو، تواليا في الدقائق 37 و45 و63.

وقلص ميامي الفارق بفضل البديل كريماشي، الذي تابع كرة من ألبا بعد دقيقة من دخوله أرض الملعب (65).

لكن الفنلندي روبرت تايلور أعاد الفارق إلى هدفين لصالح دالاس، بعدما سجل عن طريق الخطأ في مرمى حارسه درايك كالندر (68)، قبل أن يدرك ميامي التعادل ويقود اللقاء على ضربات الترجيح.

ميسي يصل للهدف السابع

ورفع ميسي رصيده إلى 7 أهداف، في 4 مباريات خاضها بقميص إنتر ميامي، منذ انتقاله إلى صفوفه قادما من باريس سان جيرمان الفرنسي، هذا الصيف.

ومن جانبه أثنى الإسباني نيكو إستيفيس، مدرب إف سي دالاس، على أداء ميسي والركلة الحرة الساحرة التي أدرك بفضلها التعادل، قائلا: "من الواضح أن الركلات الحرة حول منطقة الجزاء بالنسبة له، هي بمثابة ضربة جزاء للاعب آخر".

وقال مدرب ميامي، الأرجنتيني خيراردو "تاتا" مارتينو، إن سحر ميسي والنتيجة لا ينبغي أن يخفيا أوجه القصور الواضحة في فريقه.

وأضاف: "نحن سعداء للغاية بالنتيجة... لكن حقيقة ما مررنا به في المباراة، لا ينبغي أن تدعنا نغفل عن الأشياء التي يتعين علينا تطويرها".

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