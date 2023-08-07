ثنائية ميسي أمام دالاس تقوده لرقم تاريخي بالدوري الأمريكي

ميسي، واصل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم إنتر ميامي، بدايته المميزة مع الفريق الأمريكي منذ انضمامه له خلال هذا الصيف.



ونجح ليو ميسي أن ينقذ فريقه من الهزيمة على يد إف سي دالاس، خلال مباراة دور ال16 ببطولة كأس الرابطتين الأمريكية والمكسيكية، ليخطف تعادلا ثمينا في نهاية المباراة، ومن ثم يفوز ميامي بركلات الترجيح.

أهداف ميسي مع إنتر ميامي



وذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية، أن ميسي الذي سجل ثنائية اليوم، رفع رصيده إلى 7 أهداف في 4 مباريات مع إنتر ميامي، لافتة إلى أن ذلك يعد رقما قياسي.



وأوضحت أنه لم يسبق لأي لاعب يظهر لأول مرة مع فريق أمريكي، أن سجل هذا العدد من الأهداف خلال 4 مباريات.



يشار إلى أن ميسي سجل هدف الفوز في شباك كروز أزول بمباراته الأولى، فيما أحرز ثنائية في 3 مباريات متتالية ضد أتلانتا يونايتد، أورلاندو سيتي وإف سي دالاس.

وكان ليونيل ميسي لاعب إنتر ميامي الأمريكي ومنتخب الأرجنتين عزز رقمه في قائمة الهدافين التاريخيين من الضربات الحرة بعد هدفه في مرمى دالاس.

وبات ميسي يملك 64 هدفًا في المركز الـ6 وعلى بعد هدف من ديفيد بيكهام صاحب المركز الـ5.

قائمة الهدافين التاريخيين من الضربات الحرة

الإنجليزي ديفيد بيكهام: 65 هدفا.

البرازيلي رونالدينيو: 66 هدفا.

الأرجنتيني فيكتور ليغروتالي: 66 هدفا.

البرازيلي بيليه: 70 هدفا.

البرازيلي جونينيو: 77 هدفا.

وقاد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، فريقه إنتر ميامي لتخطي إف سي دالاس، بركلات الترجيح 5-3 بعد التعادل 4-4 في الوقت الأصلي على ملعب "تويوتا ستاديوم" في تكساس.

وبهذه النتيجة تأهل إنتر ميامي ربع نهائي كأس الرابطتين الأميركية والمكسيكية.

وحقق ميامي انتصاره الرابع تواليا منذ قدوم ميسي، بعدما فشل في الفوز في سلسلة من 11 مباراة بالدوري.

أهداف مباراة انتر ميامي وإف سي دالاس

وكان إنتر ميامي متأخرا بهدفين، قبل 10 دقائق من صافرة النهاية، لكنه قلص الفارق عبر النيران الصديقة، بعدما أودع المدافع ماركو فارفان الكرة في مرمى دالاس عن طريق الخطأ، إثر ركلة حرة نفذها ميسي (80).

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وعاد ميسي ليسدد كرة ساحرة من ركلة حرة، من على بعد 20 مترا، استقرت في الزاوية العليا لمرمى الحارس الهولندي مارتن بايس (85)، فارضا الاحتكام إلى ركلات الترجيح.

ونفذ ميسي ركلة الترجيح الأولى بنجاح، ليساعد فريقه على الفوز بالمباراة.

وكان النجم الأرجنتيني ميسي افتتح التسجيل في الدقيقة السادسة، بتسديدة من على مشارف منطقة الجزاء، بعد تمريرة من الوافد الجديد، زميله السابق في برشلونة الإسباني، جوردي ألبا.

واستقبلت شباك ميامي 3 أهداف بعدها، سجلها الأرجنتيني الآخر فاكوندو كينيون، وبرنارد كامونجو، ومواطن الأول ألان فيلاسكو، تواليا في الدقائق 37 و45 و63.

وقلص ميامي الفارق بفضل البديل كريماشي، الذي تابع كرة من ألبا بعد دقيقة من دخوله أرض الملعب (65).

لكن الفنلندي روبرت تايلور أعاد الفارق إلى هدفين لصالح دالاس، بعدما سجل عن طريق الخطأ في مرمى حارسه درايك كالندر (68)، قبل أن يدرك ميامي التعادل ويقود اللقاء على ضربات الترجيح.

ميسي يصل للهدف السابع

ورفع ميسي رصيده إلى 7 أهداف، في 4 مباريات خاضها بقميص إنتر ميامي، منذ انتقاله إلى صفوفه قادما من باريس سان جيرمان الفرنسي، هذا الصيف.