انتر ميامي يضع أكشاك مكيفة في الملعب من أجل ميسي

ميسي، كشفت تقارير صحفية أن نادي إنتر ميامي الأمريكي، الذي يضم بين صفوفه ليونيل ميسي، وضع أكشاكًا مزودة بمكيفات هواء في ملعب مركزه الرياضي حتى يستطيع لاعبوه الإستراحة فيها في ظل ارتفاع درجات الحرارة في فلوريدا.

وبعد ضم ميسي وكذلك الإسبانيين سيرجي بوسكيتس، وجوردي ألبا، لم يتردد إنتر ميامي في منح مزايا إضافية للاعبيه، الذين سيخوضون غدًا الأحد ثمن نهائي كأس الدوريات أمام دالاس.

وقام انتر ميامي بتركيب الأكشاك الجمعة، وبدأ اللاعبون بالفعل في استخدامها والإستراحة بها خلال جلسات المران والاحتماء من الطقس الحار.

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وعلق البعض من أعضاء النادي على كون هذه الأكشاك من المزايا الإضافية التي جلبها وصول ميسي والصفقات الأخرى.

وقال دياندري يدلين، الظهير الأيمن للفريق: "لقد جلبوا لنا بعض الأشياء. إنه شيء جيد بالنظر للحرارة في الملعب".

وواصل "أعتقد أنه عليهم أن يحسنوها قليلًا، فالآن تضخ هواء فقط، وليس هواء باردا"، وذلك في مؤتمر صحفي برفقة المدرب الأرجنتيني خيراردو تاتا مارتينو الجمعة قبل مواجهة دالاس.



وكانت تقارير صحفية كشفت عن بيع جميع تذاكر أولى مباريات النجم الأرجنتينى ليونيل ميسى خارج أرضه مع ناديه الجديد إنتر ميامى فى غضون 10 دقائق، والتي تقام أمام فريق دالاس يوم الأحد المقبل.



ووفقا لموقع "جول العالمي" فقد بيعت تذاكر مباراة ميسي الأولى خارج أرضه ضد إف سي دالاس بعد 10 دقائق فقط.

وأشار الموقع العالمى إلى أن عملية البيع السريعة كانت مفاجأة، مقارنة بسعر التذاكر الذي بلغ 299 دولارًا أمريكيًا، في حين أن تذاكر إعادة البيع الرسمية تزيد قيمتها عن 600 دولار.

وسينضم 20 ألف شخص إلى ملعب تويوتا إف سي دالاس في أول مباراة لـميسي خارج أرضه في الدوري الأمريكي.

وفي ذات السياق وجه أوسكار باريخا، المدير الفني لفريق أورلاندو سيتي الأمريكي، انتقادات للنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، لاعب إنتر ميامي، مؤكدا أنه يتلقى معاملة خاصة من التحكيم.

وتعرض أورلاندو سيتي للهزيمة من إنتر ميامي بثلاثية لهدف، وسجل ميسي هدفين لصالح الفريق الأمريكي، في كأس الدوريات، في مباراة شهدت حصول ميسي على بطاقة صفراء، بعد دفعة لـ سيزار أروجو وتجادل الثنائي أثناء خروجهما من الملعب في نهاية الشوط الأول، كما دفعه ميسي بدون كرة ولم يتلق أي عقوبة.

وقال باريخا في تصريحات نشرتها صحيفة "ديلي ميل" البريطانية: "هناك مرتان كان ينبغي أن يحصل فيهما ميسي على بطاقتين صفراوين، لا يهمني ما إذا كان ميسي، ولكن يجب الحكم عليه تمامًا مثل أي لاعب آخر، يجب أن تكون الأمور عادلة وما حدث على أرض الملعب لم يكن كذلك".

وأشار: "لقد حسّن إنتر ميامي من جودته، لقد كانت مباراة تنافسية، لكننا نشعر أن هناك ظروفًا غير عادلة للغاية للعبة ما كان ينبغي أن تحدث".

وشدد: "الرسالة ليست واضحة، اللعبة لا تستحق ركلة جزاء من هذا القبيل (إشارة لركلة جزاء إنتر ميامي التي سجلها جوزيف مارتينيز)، تلك التدخلات لها تأثير، نحن محبطون للغاية، الناس يريدون مشاهدة كرة القدم والحكم يجب أن يكون عادلًا، لم يحدث هذا اليوم".

وحقق إنتر ميامي الفوز على أورلاندو سيتي بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التي أقيمت في دور الـ 32 من كأس الدوريات التي تقام على مستوى القارة، وكان قد حقق رفاق ميسي الفوز في مباراتهم الماضية أمام أتالانتا برباعية نظيفة.