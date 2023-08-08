الثلاثاء 08 أغسطس 2023
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ثقافة وفنون

عرض فيلم "وش × وش" فى هذا الموعد

وش فى وش، فيتو
وش فى وش، فيتو

طرحت الشركة المنتجة لــ فيلم "وش× وش عن الإعلان الرسمي للفيلم وعن موعد طرحه بالسينمات المصرية وسينمات الخليج ومختلف الدول العربية.

 

قصة فيلم وش × وش

وتدور أحداث فيلم "وش في وش" في إطار كوميدي داخل شقة يجتمع فيها أفراد عائلتي الزوج والزوجة وتحدث بينهم العديد من المشكلات بسبب الاختلافات الثقافية والاجتماعية… ويُقام العرض الخاص للعمل فى 16 أغسطس الجاري فيما تقرر طرحه فى مصر يوم 17أغسطس، على أن تستقبله الدول العربية عقب أسبوع من طرحه فى مصر.

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ويأتي فيلم وش × وش  من بطولة محمد ممدوح، أمينة خليل، بيومي فؤاد، أنوشكا، أسماء جلال، محمد شاهين، أحمد خالد صالح، سلوى محمد علي، سامي مغاوري، محمود الليثي، دنيا سامي، ومن كتابة وإخراج وليد الحلفاوي، ومن إنتاج شركة "سي سينما برودكشنز" هاني نجيب وأحمد فهمي، وبجانب أبطال العمل يظهر من خلال التريلر مجموعة من ضيوف الشرف خالد الصاوي، لطفي لبيب، عمر متولي، مصطفى غريب.

  

وقبل نزول التريلر كان الفنان محمد ممدوح قد شارك جمهوره منشورًا غامضًا عبر حسابه الرسمي بموقع "فيس بوك"، وتفاعلت معه الفنانة أمينة خليل، وأبطال فيلم "وش في وش"، وكتب "بجد يا جماعة تدخل الناس في أي علاقة حاجة مش كويسة خالص.. خلوا مشاكلكم بينكم".

 

وعلقت الفنانة أمينة خليل على المنشور قائلة "طب ما هو لما حد يكتب بوست زي ده يبقي بيدخل الناس في مشكلة"، لترد عليها الفنانة أسماء جلال قائلة "مظبوط.. بس هو محدش للأسف بيفكر المشكلة بتبدأ أزاي"، كما تفاعلت الفنانة دنيا سامي وكتبت "والنبي أنت أي حاجة تقولها زي الفل"، ليرد عليها الفنان محمود الليثي مازحًا "امسكي نفسك شوية".

 

كما تفاعل الفنان محمد شاهين، وشارك تعليق الفنان أسماء جلال، عبر خاصية "الإستوري" بحسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلق قائلًا "طبعًا موافقك جدًّا جدًّا كلام سليم 100%"، وكانت هناك تعليقات من جانب آخر بين النجمة سلوى محمد علي والنجمة أنوشكا التي قالت "والله ساعات الناس بتدخل للمصلحة" لترد عليها سلوى محمد علي قائلة "معلش مش لاقية النضارة بتاعتي للمصلحة برضه" ويختتم خالد كمال البوست بالتعليق قائلًا "في حد مزعلك يا عم تايسون"، ليتضح فيما بعد أنه جزء من الحملة الإعلانية للفيلم.

 

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أحمد خالد صالح الفنان محمد ممدوح الفنان محمود الليثي فيلم وش في وش وش في وش

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