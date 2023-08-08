شارلوت يتأهل لمواجهة إنتر ميامي في ربع نهائي كأس الدوريات

ميسي، تأهل فريق شارلوت لمواجهة إنتر ميامي ونجمه الأرجنتيني ليونيل ميسي، يوم الجمعة المقبل في ربع النهائي لمسابقة كأس الدوريات.

منافس ميسي في كأس الدوريات

وسقط هيوستن دينامو، مساء الإثنين، بتلقيه هدفين في 60 ثانية، أحدهما سجله بالخطأ في مرماه في الدقيقة 81، ليودع بطولة كأس الدوريات على يد شارلوت، الذي فاز في نهاية اللقاء 2-1.

تقدم كوري بيرد بهدف أول لدينامو تشارلوت على يد المكسيكي هيكتور إيريرا بالدقيقة، ومع مرور الوقت بدأ الفريق القادم من تكساس التفكير في مواجهة ميسي، قبل أن يتغير كل شيء في غضون دقيقة واحدة.

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ونجح الغاني باتريك أجيمانج في إدراك التعادل بالدقيقة 80 بعد نزوله بديلا بعد مرور 8 دقائق، ليهز هذا الهدف ثقة المنافس، الذي تلقى هدفا ثانيا بعد مرور 60 ثانية على يد مدافعه مايكل دوس سانتوس سيلفا بالخطأ، حيث لم يلحظ اللاعب البرازيلي حارس مرماه لتتهادى الكرة في الشباك.

وعلي صعيد متصل واصل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم إنتر ميامي، بدايته المميزة مع الفريق الأمريكي منذ انضمامه له خلال هذا الصيف.

ونجح ليو ميسي أن ينقذ فريقه من الهزيمة على يد إف سي دالاس، خلال مباراة دور ال16 ببطولة كأس الرابطتين الأمريكية والمكسيكية، ليخطف تعادلا ثمينا في نهاية المباراة، ومن ثم يفوز ميامي بركلات الترجيح.

أهداف ميسي مع إنتر ميامي



وذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية، أن ميسي رفع رصيده إلى 7 أهداف في 4 مباريات مع إنتر ميامي، لافتة إلى أن ذلك يعد رقما قياسي.

وأوضحت أنه لم يسبق لأي لاعب يظهر لأول مرة مع فريق أمريكي، أن سجل هذا العدد من الأهداف خلال 4 مباريات.

يشار إلى أن ميسي سجل هدف الفوز في شباك كروز أزول بمباراته الأولى، فيما أحرز ثنائية في 3 مباريات متتالية ضد أتلانتا يونايتد، أورلاندو سيتي وإف سي دالاس.

وكان ليونيل ميسي لاعب إنتر ميامي الأمريكي ومنتخب الأرجنتين عزز رقمه في قائمة الهدافين التاريخيين من الضربات الحرة بعد هدفه في مرمى دالاس.

وبات ميسي يملك 64 هدفًا في المركز الـ6 وعلى بعد هدف من ديفيد بيكهام صاحب المركز الـ5.

قائمة الهدافين التاريخيين من الضربات الحرة



الإنجليزي ديفيد بيكهام: 65 هدفا.

البرازيلي رونالدينيو: 66 هدفا.

الأرجنتيني فيكتور ليغروتالي: 66 هدفا.

البرازيلي بيليه: 70 هدفا.

البرازيلي جونينيو: 77 هدفا.

وقاد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، فريقه إنتر ميامي لتخطي إف سي دالاس، بركلات الترجيح 5-3 بعد التعادل 4-4 في الوقت الأصلي على ملعب "تويوتا ستاديوم" في تكساس.

وبهذه النتيجة تأهل إنتر ميامي ربع نهائي كأس الرابطتين الأميركية والمكسيكية.

وحقق ميامي انتصاره الرابع تواليا منذ قدوم ميسي، بعدما فشل في الفوز في سلسلة من 11 مباراة بالدوري.



أهداف مباراة انتر ميامي وإف سي دالاس



وكان إنتر ميامي متأخرا بهدفين، قبل 10 دقائق من صافرة النهاية، لكنه قلص الفارق عبر النيران الصديقة، بعدما أودع المدافع ماركو فارفان الكرة في مرمى دالاس عن طريق الخطأ، إثر ركلة حرة نفذها ميسي (80).

وعاد ميسي ليسدد كرة ساحرة من ركلة حرة، من على بعد 20 مترا، استقرت في الزاوية العليا لمرمى الحارس الهولندي مارتن بايس (85)، فارضا الاحتكام إلى ركلات الترجيح.

ونفذ ميسي ركلة الترجيح الأولى بنجاح، ليساعد فريقه على الفوز بالمباراة.