الجمعة 04 أغسطس 2023
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صحة ومرأة

أسباب انتفاخ البطن ونصائح لمنع تراكم الغازات

علاج انتفاخ البطن،
علاج انتفاخ البطن، فيتو

يتعرض عدد من الأشخاص إلى حدوث انتفاخات في المعدة تحدث نتيجة تراكم الغازات في الجهاز الهضمي وتتسبب تلك الحالة في عدم الشعور بالراحة وظهور بعض الأعراض المزعجة للإنسان.

انتفاخ البطن، فيتو

 وهذه الحالة تحدث بسبب تناول بعض الأطعمة التي تساعد في تراكم الغازات في البطن.

 

 وفي التقرير التالي تستعرض “فيتو” أهم الأسباب التي تؤدي إلى الإصابة بانتفاخ البطن وطرق العلاج.

 

أسباب انتفاخ البطن 

يوجد سببان لتراكم الغازات في الجهاز الهضمي منهم بلع كميات صغيرة من الهواء أثناء الشرب أو ابتلاع اللعاب وبالتالي يتراكم الهواء الذي تم ابتلاعه في القناة الهضمية.

وثانيًا عندما يهضم الجسم الطعام تخلق البكتيريا غازًا وبشكل أساسي الهيدروجين والميثان وثاني أكسيد الكربون عندما يتحلل الطعام في الجهاز الهضمي وذلك وفقا لموقع "Medical NewsToday".
 

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الأطعمة التي تزيد من الغازات وانتفاخ البطن

عندما يتناول الإنسان بعض الأطعمة التي  تحتوي على السكريات والنشويات والألياف التي لا يستطيع الجسم هضمها بالكامل تنتقل تلك العناصر إلى الأمعاء الغليظة وتبدأ البكتيريا في تكسيرها مما ينتج عنه غازات.

 وهناك بعض الأطعمة التي تؤدي إلى  تفاقم انتفاخ البطن مثل القمح  والبصل والبقوليات بما في ذلك الفول والعدس بالإضافة إلى منتجات الألبان والخميرة في الخبز والفاصوليا البيضاء  والمشروبات الغازية  التي تؤدي إلى تراكم الغازات في الأمعاء.

انتفاخ البطن، فيتو

 

والسبب في انتفاخ البطن بعد تناول تلك الأطعمة هو احتوائها على الكربوهيدرات المعقدة التي يصعب على الإنسان هضمها.

 

 ومن ضمن الأسباب أيضا عدم تحمل بعض الأشخاص اللاكتوز الموجود في الألبان بسبب افتقارهم للإنزيمات التي تساعد في تفتيت تلك المادة بالإضافة إلى عدم تحمل بروتين الجلوتين الموجود في القمح والشعير.

 

وهناك بعض الأشخاص التي تتسبب حالتهم الصحية في شعورهم بإنتفاخ البطن وهم المصابين بمرض كرون أو التهاب القولون التقرحي ومن يعانون من حصوات المرارة. 

 

الوقاية من انتفاخ البطن 

يمكن تجنب انتفاخ البطن عن طريق التغيير من نمط الحياة وعدم تناول الأطعمة التي من المحتمل أن تسببه مثل تلك التي تحتوي على مستويات عالية من الكربوهيدرات التي لا يمكن امتصاصها، بالإضافة إلى تناول من أربع إلى ست وجبات صغيرة بدلا من 3 وجبات كبيرة والأكل ببطء ومضغ الطعام جيدا قبل البلع لأن الهضم يبدأ من الفم وتجنب المشروبات الغازية والامتناع عن التدخين لأنه يتسبب في ابتلاع مزيد من الهواء واختيار منتجات الألبان منخفضة اللاكتوز بجانب ممارسة الرياضة لأنها تعزز من صحة الجهاز الهضمي وتساعد في تقليل الغازات وانتفاخ البطن.

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