إصابة 3 فى انقلاب سيارة ملاكى بمحور الضبعة

أصيب 3 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة ملاكى على طريق محور الضبعة ونقلت سيارات الإسعاف المصابين.

كانت غرفة عمليات المرور تلقت بلاغا يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي على محور الضبعة بالكيلو 195 اتجاه القاهرة، وعلى الفور انتقل رجال المرور والإسعاف إلى مكان البلاغ.

وتبين بالفحص اختلال عجلة القيادة من السائق وراء انقلاب السيارة ملاكى ونقلت سيارات الإسعاف المصابين إلى المستشفى اليوم الواحد، فيما رفع رجال المرور آثار الحادث وتيسير حركة السيارات وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الواقعة.

Advertisements