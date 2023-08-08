إصابة 3 فى انقلاب سيارة ملاكى بمحور الضبعة
أصيب 3 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة ملاكى على طريق محور الضبعة ونقلت سيارات الإسعاف المصابين.
كانت غرفة عمليات المرور تلقت بلاغا يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي على محور الضبعة بالكيلو 195 اتجاه القاهرة، وعلى الفور انتقل رجال المرور والإسعاف إلى مكان البلاغ.
وتبين بالفحص اختلال عجلة القيادة من السائق وراء انقلاب السيارة ملاكى ونقلت سيارات الإسعاف المصابين إلى المستشفى اليوم الواحد، فيما رفع رجال المرور آثار الحادث وتيسير حركة السيارات وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الواقعة.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.