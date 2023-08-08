الثلاثاء 08 أغسطس 2023
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رياضة

رسالة رئيس باريس سان جيرمان المشفرة لمبابي خلال تقديم مهاجمه الجديد

مبابي،فيتو
مبابي،فيتو

مبابي، كشفت تقارير صحفية  تفاصيل رسالة ناصر الخليفي، رئيس  نادي باريس سان جيرمان المشفرة، للفرنسي كيليان مبابي خلال حفل تقديم المهاجم الجديد للفريق الباريسي، جونزالو راموس.

 

 ووجه رئيس نادي باريس سان جيرمان بعض الكلمات، التي يفهم منها على أنها رسالة مشفرة إلى كيليان مبابي، نجم الفريق الباريسي.

كان باريس، أعلن مساء الإثنين، تعاقده مع البرتغالي جونزالو راموس قادما من بنفيكا، على سبيل الإعارة لمدة موسم، مع إلزامية الشراء مقابل 80 مليون يورو.

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وقال الخليفي، وفقا ما نقلت عنه صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية: "سعداء بأن نرحب بجونزالو راموس في عائلة باريس كأحدث وأكثر المهاجمين إثارة للتشويق".

وأضاف "إنه لاعب دولي شاب رائع ومتحمس للغاية يقاتل من أجل الفريق،هذه هي أنواع اللاعبين الذين يشكلون مستقبل مؤسستنا العظيمة".

 


وقالت الصحيفة، إن الخليفي، يبدو وأنه وجه "رسالة مشفرة" لكيليان مبابي؛ بسبب رغبة الفرنسي في مغادرة النادي، والانضمام إلى ريال مدريد في صفقة مجانية الصيف المقبل، وهو ما يرفضه الخليفي والنادي الباريسي.

باريس سان جيرمان يضغط علي مبابي

واتخذ باريس سان جيرمان، قرارا جديدا ضد نجمه كيليان مبابي، في محاولة للضغط عليه للموافقة على الرحيل هذا الصيف.

فبعدما استبعده من معسكر الإعداد، قرر استمرار استبعاده من تدريبات المجموعة الرئيسية، بداية من الإثنين، وتواجده ضمن مران اللاعبين المعروضين للبيع في الميركاتو الحالي.

وسيتسبب الصدام بين باريس ومبابي، في غياب اللاعب عن مباراة لوريان بالجولة الأولى من الدوري الفرنسي، وعلى الأرجح سيواصل الغياب أيضا عن مواجهة تولوز بالأسبوع التالي.

 

ووفقا لصحيفة "ليكيب" الفرنسية، قرر سان جيرمان، استمرار استبعاد مبابي من تدريبات المجموعة الرئيسية بباريس،  وتواجده ضمن مران اللاعبين المعروضين للبيع في الميركاتو الحالي.

 

باريس سان جيرمان ومبابي


وأشارت إلى أن الصدام بين باريس ومبابي سيتسبب في غياب اللاعب عن مباراة لوريان بالأسبوع المقبل في الدوري الفرنسي، وعلى الأرجح سيواصل الغياب أيضا عن مواجهة تولوز بالأسبوع التالي.

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وأوضحت أن سان جيرمان يعتزم وضع خطة تدريبية تشمل فقط اللاعبين الملتزمين مع النادي.

وذكرت أن باريس يتوقع الحصول على عرض ضعيف من ريال مدريد لضم مبابي في الأيام الأخيرة من الميركاتو، لكن الميرنجي لن يقدم أي عرض حتى يعلن المهاجم علنا رغبته في المغادرة والذهاب إلى النادي الملكي.

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