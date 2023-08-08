الثلاثاء 08 أغسطس 2023
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اقتصاد

التحليل الفني لمؤشرات البورصة المصرية بتعاملات اليوم الثلاثاء 8-8-2023

التحليل الفنى، فيتو
التحليل الفنى، فيتو

التحليل الفني لمؤشرات البورصة المصرية بتعاملات اليوم الثلاثاء، ارتفعت مؤشرات البورصة ببداية تعاملات اليوم، حيث صعد مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.28% عند مستوى 17887 نقطة وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.33%  عند مستوى 21773 نقطة وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.41 % عند مستوى 7472 نقطة، وصعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.41% ليغلق عند مستوى 3710 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.4%  عند مستوى 5342 نقطة. 

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صورة تعبيرية عن الشراء والبيع بالبورصة المصرية، فيتو 

 

تحليل المؤشر الرئيسي  EGX 30

 أغلق المؤشر بالجلسة السابقة على وتيرة حيادية حيث تداول المؤشر داخل نطاق ضيق أعلى مستوى الدعم الذي يكمن عند 17300 والذي يمثل مستوى إيقاف الخسائر، حيث كسر هذا المستوى لأسفل وسوف يؤهل الضغوطات البيعية بوتيرة أكثر حدة وهو الذي سيؤهل المؤشر على الانخفاض ومن ثم استهداف مستويات منخفضة أكثر بكثير من 17110 - 16560 نقطة.

 

مستويات الدعم والمقاومة، فيتو 

 

تحليل مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة EGX70

 أغلق المؤشر بالجلسة السابقة على وتيرة إيجابية مرتفعا بفارق 20 نقطة بنسبة 0.58 % حيث شهد المؤشر ارتدادا طفيفا ليغلق أدنى مستوى المقاومة الثانوي الذي يكمن عند 3545 وهو المستوى الذي يحتاج المؤشر إلى اختراقة المؤكد حيث يعيد النظرة الإيجابية من جديد للمؤشر.

 

نموذح المثلث التحليل الفنى، فيتو 

 

تحجيم الطلب لضمان حد أدنى من معدلات الاستثمار المباشر

إن زيادة أسعار الفائدة  جاءت لتحجيم الطلب قدر المستطاع مع ضمان حد أدنى من معدلات الاستثمار المباشر على أقل تقدير وقد تكون المكاسب من الزيادة البسيطة في الوقت الحالي أكثر من التوسع في السياسة الانكماشية وهذا الحال الآن في قرار المركزي، كما أن  التثبيت أيضا أفضل ليس لبقاء معدلات الاستثمار فحسب ولكن للبورصة بشكل مباشر.

على غير العادة، جاء القرار برفع سعر الفائدة، حيث أن التثبيت لسعر الفائدة فسيكون له تفسيرين إن كان الثبات عند مستويات عليا فتأثيره سلبي على البورصة وإن كان التثبيت عند مستويات أحادية ومتدنية بالأساس كان إيجابيا  للبورصة ولكن لكل قاعدة استثناءات وهنا نجد مع الزخم في الأخبار  الإيجابية بالبورصة قد يبتلع السوق رفع الفائدة متجاهلا السياسة النقدية.

 

التحليل الفنى، فيتو 

 

تداولات جلسة الإثنين 

اختتمت البورصة المصرية، تعاملات جلسة الإثنين، بارتفاع جماعي للمؤشرات، وربح رأس المال السوقي 9 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 1.209 تريليون جنيه وصعد  مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.8% ليغلق عند مستوى 17839 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.98% ليغلق عند مستوى 21701 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.81% ليغلق عند مستوى 7466 نقطة، وصعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.82% ليغلق عند مستوى 3595 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.89% ليغلق عند مستوى 5320 نقطة. 

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