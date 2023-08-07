الإثنين 07 أغسطس 2023
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اقتصاد

تأثير ارتفاع سعر الفائدة في أولى جلسات البورصة هذا الأسبوع، خبير يوضح

أحمد معطي، فيتو
أحمد معطي، فيتو

اختتمت حركة التعاملات الأحد فى البورصة المصرية بارتفاع واضح بالمؤشرات، أولى جلسات الأسبوع، وسجل رأس المال السوقي نحو 1.200 تريليون جنيه، لتربح نحو 15.5 مليار جنيه، وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.41% عند مستوى 17697 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.71% عند مستوى 21491 نقطة، بينما صعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.16% عند مستوى 3566 نقاط، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 1.49% عند مستوى 5274 نقطة. 

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تأثير ارتفاع سعر الفائدة في أولى جلسات الأسبوع 

قال أحمد معطى خبير أسواق المال لـ " فيتو": إن ارتفاع سعر الفائدة يعوق عمل المستثمرين؛ لأنهم يملكون قروض وتمويلات، موضحا أن المستثمر يفضل سعر الفائدة المنخفض لأنه يقلل حجم التكلفة ويكون قادرا على طرح منتج بسعر عادل وأن يجد منافسة في الأسواق وأشار إلى أن جزءًا كبيرًا من الأفراد يحاولون الاستثمار في وقت انخفاض أسعار الفائدة، لذلك فإن تأثير قرار المركزى على سوق المال المصري قد يضر عملية الاستثمار، ولكن هذا ما لم نشهده خلال أولى جلسات هذا الأسبوع، فالبورصة أصبحت قادرة على حماية نفسها من الأحداث الداخلية والخارجية، والمستثمر أصبح على دراية قوية بالسوق.

حركة المؤشرات ومستويات مهمة 

في حال استمرار التداول أسفل 17700 نقطة، قد تعيد البورصة تجربة مستوى الدعم الفرعي عند 17300 نقطة، والذي يعد هو مستوى الخسائر الحالي للمؤشر، حيث الإغلاق أسفله يزيد من استمرار القوة البيعية لإعادة تجربة مستوى 16500 نقطة.

الجدير بالذكر أن قرار لجنة السياسات النقدية برفع أسعار الفائدة 1 %، كان القرار الأكثر توقعا خلال الفترة القليلة الماضية نظرا لارتفاع معدلات التضخم، ومن المحتمل أن يكون المردود في البورصة متباينا، لافتا إلى أنه قد لا تتأثر البورصة كثيرا بالقرار، على عكس إذا كانت اللجنة رفعت أسعار الفائدة بنسبة أعلى، والتي كانت بدورها ستجبر البنوك على إصدار أوعية ادخارية أعلى من 22%، وهذا الأمر كان سيكون له مردود سلبي على أداء البورصة.

 

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