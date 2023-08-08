تبدأ من 200 جنيه ولا تزيد على هذا المبلغ، قيمة 10 مخالفات لا يجوز فيها التصالح

تشن الإدارة العامة للمرور، حملات موسعة على الطرق السريعة والصحراوية لضبط مخالفي قواعد وآداب المرور وتساءل بعض المواطنين عن قيمة المخالفات المرورية والحالات التي لا يجوز التصالح بها وفي إطار “خدمتك في فيتو” نوضح قيمة 10 مخالفات لا يجوز فيها التصالح.

10 مخالفات مرورية لا يجوز التصالح فيها

مخالفة السير عكس الاتجاه وعقوبتها من 1000 جنيه لـ 3 آلاف جنيه، مخالفة السير بدون رخصة تسيير.

مخالفة التلاعب في أرقام اللوحات المرورية، 300 جنيه لـ 1500 جنيه وإيقاف الرخصة 6 أشهر.

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مخالفة سحب رخصة التسيير، 1000 لـ 2000 جنيه.

مخالفة تركيب أجهزة تنبيه مخالفة للقانون، 500 لـ 1000 جنيه.

المشاركة في مواقف الأفراح، 300 لـ 1000 جنيه.

مخالفة عدم تركيب اللوحات المرورية، 300 جنيه لـ 1500 جنيه.

مخالفة تعمد تعطيل حركة المرور، 300 جنيه لـ 1500 جنيه.

مخالفة تحميل ركاب زيادة، 200 لـ 1000 جنيه.

مخالفة خط السير للسيارات الأجرة، 200 لـ 1500 جنيه وإيقاف الرخصة شهر.