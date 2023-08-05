عباس شومان: مقدم المهر ومؤخره بالثقافة الحالية لا علاقة لهما بالمقصود في الشرع

أكد الدكتور عباس شومان وكيل الأزهر السابق وعضو مجمع البحوث الإسلامية أن مقدم المهر ومؤخره بالثقافة الحالية لاعلاقة لهما بالمهر.

حكم الشرع في المقدم والمؤخر

وأضاف "شومان" عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك " ان المقدم غير مقصود ولا تقبضه الزوجة، والمؤخر شرط جزائي لمحاولة منع الطلاق، فلا تستحقه الزوجة إن مات الزوج ولم يطلقها.

حكم الشرع في قائمة المنقولات الزوجية

وكان الدكتور عباس شومان وكيل الأزهر السابق وعضو مجمع البحوث الإسلامية أوضح في وقت سابق أن قائمة المنقولات الزوجية عرف لا مانع منه وهي توثيق لما تملكه الزوجة عند الزوج،سواء أكان من مهرها،أو جهزها به أهلها.

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وأكد "شومان" عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك " أنه لايجوز أن يكتب فيها أشياء أو قيم غير حقيقية، ولاتستحق إن طلقت إلا الموجودات الحقيقية.

وتابع:" واضح جدا أن بعض الأصدقاء لم يفهم ماكتبت،فلا أدفع عن القانون،ولايوجد قانون لايلزم الناس بكتابة القائمة".

واوضح "شومان":" ماقصدته هو تصحيح وضع القائمة عن اتفاق الطرفين على كتابتها، وما كتبته هو اعتراض على تجاوزات الناس في كتابتها، وتضمينها أشياء لايحق لهم كتابتها".

وأختتم "شومان:"وبينت أن هذه الأشياء الوهمية أو المبالغ غير الحقيقية لاتحب لهم إن وقع الطلاق، لكن لايوجد في الشرع مايمنع كتابتها بالموجودات الحقيقية بقيمها لاسيما مع فساد الذمم.ثم على المعترضين رفض كتابتها إن تزوجوا وعدم طلبها إن زوجوا".

حكم قائمة المنقولات عند الخلافات الزوجية

وفي سياق متصل ورد سؤال إلي دار الإفتاء يقول فيه صاحبه:"ما حكم المنقولات الزوجية في حالة قيام الزوجية ووجود خلاف أدى إلى منع الزوجة من دخول المنزل أو التحصل على المنقولات؟:" وجاء رد الدار على هذا السؤال كالتالي

الأصل في المنقولات الزوجية عُرفًا أنها ما يشتريه الزوج من أثاث وأجهزة لتجهيز منزل الزوجية، وجرى العرف في مصر على أن يقوم الزوج بكتابة قائمة منقولات زوجية يقر فيها بملكية الزوجة لها، وذلك بدلًا عن المهر أو عن جزء منه، وفي هذه الحالة تأخذ القائمة حكم المهر.

وإذا كانت الزوجة هي التي اشترت المنقولات من مالها أو قام وليُّها بشرائها لها فإنه لا نزاع في ملكيتها لها سواء حرَّر الزوج لها قائمة منقولات أم لا، ولها أن تثبت ذلك بطرق الإثبات الشرعية المعتبرة من بينات وقرائن، وأمر تقدير صحة ذلك موكول إلى القاضي.

ويستوي فيما سبق أن تكون المرأة قد طلِّقت أو تكون الزوجية قائمة وأراد الزوج منع الزوجة من منقولاتها تحت أي مبررٍ ما دامت المنقولاتُ خالصَ حقِّ الزوجة، بل إن الأصل أنه يجب على الزوج أن يؤثث لزوجته منزل زوجية يصلح لمعيشتها.

