تكريم فريق متعافي الإدمان بمستشفي العزازى النفسي

أكد الدكتورمحمد مصطفى مديرعام مستشفى العزازى، للصحة النفسية وعلاج الادمان، أنه انطلاقًا من الاهتمام الدائم للدكتورة منن عبدالمقصود الأمين العام للصحة النفسية وعلاج الادمان، والدكتورة وسام أبو الفتوح مدير عام إدارة المستشفيات بالأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الادمان, والدكتورة رغدة الجميل مدير إدارة علاج الإدمان, بتقديم كل جديد فى مجال الطب النفسي وعلاج الإدمان ,وتأكيدًا على الإستمرار فى تقديم الدعم الكامل لمتعافي الإدمان

Advertisements

الحملة التى تطلقها وزارة الصحة

وذلك فى إطار الحملة التى اطلقها الامانه العامه كل عام أقيمت اليوم احتفاليه كبيرة بمستشفى العزازى للصحه النفسية وعلاج الإدمان.إستقبل خلالها مديرعام المستشفى, والدكتور محمد حُزين مدير وحدة الإدمان ولفيف من العاملين بالمستشفى, وفودًا مشاركة من مستشفيات طنطا, وشبرا قاص وشبين,هذا وقد بدأت مراسم الحفل فى جو تملأه روح الحب والسعادة بكلمه ترحيبية من الدكتور محمد مصطفى مدير عام المستشفى للوفود المشاركه ثم تم تنظيم دورى لكرة القدم للأبطال المتعافين من المستشفيات المشاركة.

مراسم دورى كرة القدم بالعزازى للصحة النفسية

هذا وقد اقيمت مراسم دورى كرة القدم حيث حقق فريق مستشفى العزازى للصحة النفسية وعلاج الادمان على المركز الأول بعد فوزه على فريق مستشفى طنطا الذى حصل على المركز الثانى ثم فريق مستشفى شبرا قاص فى المركز الثالث بعد تغلبه على فريق شبين الذى جاء ترتيبه فى المركز الرابع …وتم تكريم الفرق المشاركه وتم تسليم كأس البطولة لمستشفى العزازى.

وكان قد بدأ دوري المتعافين من الادمان لمستشفيات العزازي وطنطا وشبين الكوم وشبرا قاص حيث قام الدكتور محمد مصطفى مدير عام مستشفى الصحة النفسية وعلاج الادمان بالعزازي بضربة البداية وذلك بدوري المتعافين بملعب مستشفى الصحة النفسية وعلاج الادمان بالعزازي

طلاب الثانوية العامة الاكثر عرضة بالاصابات النفسية

وقالت الدكتورة إيمان ممتاز، استشاري الصحة النفسية، إن طلاب الثانوية العامة الأكثر عرضة للإصابة ببعض الأعراض النفسية بسبب ضغوط تنسيق الجامعات. وأوضحت الدكتورة إيمان ممتاز، أنه يجب على أولياء الأمور تعليم أبنائهم منذ الصغر عدم مقارنة انفسهم بزملائهم حتى يشعر الطلاب بالراحة النفسية. وتابعت الدكتورة إيمان ممتاز، ان بعض الطلاب الذين حصلوا على مجاميع قليلة تتأثر نفسيتهم بانتقادات أولياء الأمور لهم.

إجمالى خدمات الصحة النفسية ضمن 100 مليون صحة

كما كشفت وزارة الصحة عن إجمالي خدمات الصحة النفسية التى قدمتها حملة 100 يوم صحة منذ انطلاقها والتي بلغت ما يقرب من 79 ألف خدمة للمرضى.وأوضحت وزارة الصحة أنه تم إصدار أكثر من 61 ألف قرار علاج على نفقة الدولة لإنهاء قوائم الإنتظار ضمن المبادرة.كان قد تلقى الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، تقريرا حول نسب الزيادة في معدلات استفادة المواطنين بخدمات مبادرات الرئيس عبد الفتاح السيسي للصحة العامة، بعد إطلاق حملة «100 يوم صحة» في 25 يونيو 2023.

مبادرة الرئيس لصحة الأم والجنين

وكشف الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن معدل الزيادة بلغ 79% منذ بداية حملة «100 يوم صحة»، مشيرا إلى أن مبادرة الرئيس لصحة الأم والجنين، تصدره النسبة الأعلى في معدلات الزيادة بنسبة 890% حيث ارتفع متوسط التردد اليومي من 341 زيارة إلى 3 آلاف و44 زيارة.وأضاف «عبدالغفار» أن مبادرة الرئيس للكشف المبكر عن الأمراض المزمنة والاعتلال الكلوي، حققت زيادة نسبتها 259% لترتفع معدلات استفادة المواطنين من خدماتها إلى 37 ألفا و232 زيارة يوميا بدلا من 14 ألفا و363 زيارة.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ