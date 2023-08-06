الصحة: 79 ألف خدمة طبية نفسية ضمن حملة 100 يوم صحة

كشفت وزارة الصحة عن إجمالي خدمات الصحة النفسية التى قدمتها حملة 100 يوم صحة منذ انطلاقها والتي بلغت ما يقرب من 79 ألف خدمة للمرضى.

أوضحت وزارة الصحة أنه تم إصدار أكثر من 61 ألف قرار علاج على نفقة الدولة لإنهاء قوائم الإنتظار ضمن المبادرة.

كان قد تلقى الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، تقريرا حول نسب الزيادة في معدلات استفادة المواطنين بخدمات مبادرات الرئيس عبد الفتاح السيسي للصحة العامة، بعد إطلاق حملة «100 يوم صحة» في 25 يونيو 2023.

Advertisements

مبادرة الرئيس لصحة الأم والجنين

وكشف الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن معدل الزيادة بلغ 79% منذ بداية حملة «100 يوم صحة»، مشيرا إلى أن مبادرة الرئيس لصحة الأم والجنين، تصدره النسبة الأعلى في معدلات الزيادة بنسبة 890% حيث ارتفع متوسط التردد اليومي من 341 زيارة إلى 3 آلاف و44 زيارة.

وأضاف «عبدالغفار» أن مبادرة الرئيس للكشف المبكر عن الأمراض المزمنة والاعتلال الكلوي، حققت زيادة نسبتها 259% لترتفع معدلات استفادة المواطنين من خدماتها إلى 37 ألفا و232 زيارة يوميا بدلا من 14 ألفا و363 زيارة.

خدمات مبادرة الرئيس لفحص الأورام السرطانية

وقال «عبدالغفار» إن معدل الزيادة في تقديم خدمات مبادرة الرئيس لفحص الأورام السرطانية (البروستاتا - القولون- الرئة - عنق الرحم) بلغ 64% حيث ارتفع متوسط عدد استمارات الفحص التي يملؤها المواطنين من 8 آلاف و296 استمارة يوميا إلى 13 ألفا و602 استمارة.

وتابع «عبدالغفار» إن متوسط الخدمات المقدمة ضمن مبادرة الرئيس لفحص المقبلين على الزواج، ارتفع من 3 آلاف و924 خدمة يوميا إلى 4 آلاف و779 خدمة بنسبة زيادة بلغت 22%.

وأشار «عبدالغفار» إلى أن وزير الصحة والسكان، شدد على ضرورة تكثيف العمل وتنشيط أعمال حملة «100 يوم صحة» بناء على توجيهات القيادة السياسية، للوصول إلى أكبر عدد من المواطنين، في جميع محافظات الجمهورية.

وأعلن الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، تقديم 166 ألفا و382 خدمة، ضمن المبادرات الرئاسية وجميع التخصصات الطبية والعلاجية والوقائية وتنظيم الأسرة، من خلال حملة «100 يوم صحة» أمس الجمعة 4 أغسطس، في جميع محافظات الجمهورية.

حملة 100 يوم صحة

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الخدمات التي قدمتها حملة «100 يوم صحة» تضمنت 5 آلاف و950 خدمة، ضمن مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة - في أول زيارة - فيما بلغت الزيارات العارضة والمتكررة 16 ألفا و540 خدمة.

وأضاف «عبدالغفار» أن حملة «100 صحة» قدمت خدمات مبادرة الرئيس للكشف المبكر وعلاج ضعف وفقدان السمع لدى حديثي الولادة، لـ540 طفلا، فيما قدمت 32 ألفًا و883 خدمة، ضمن مبادرة الرئيس للكشف المبكر وعلاج الأمراض المزمنة والاعتلال الكلوي.

وأشار «عبدالغفار» إلى أن الحملة قدمت 315 خدمة، ضمن المبادرة الرئاسية لصحة الأم والجنين، و345 خدمة لاستخراج شهادات مبادرة الرئيس لفحص المقبلين على الزواج، كما تم إصدار قرارات علاج على نفقة الدولة لـ 1868 مواطنا.