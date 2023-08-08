الثلاثاء 08 أغسطس 2023
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ثقافة وفنون

10 معلومات عن دنيا سامي بعد تصدرها التريند

دنيا سامي، فيتو
دنيا سامي، فيتو

دنيا سامي، نجحت الفنانة الشابة دنيا سامي في لفت الأنظار إليها وتصدر التريند في مسلسل سيب وأنا أسيب والذي تقدم من خلاله شخصية “مشمش” ابنة خالة هنا الزاهد (بيلا) والتي تساعدها في تخطي الكثير من العقبات بعد وصولها مصر.

 

أبرز المعلومات عن الفنانة دنيا سامي 

ونستعرض أبرز 10 معلومات عن دنيا سامي: 

١- دنيا سامي ممثلة مصرية من مواليد 21 سبتمبر 1995

٢- تلقت دنيا تعليمها في المعهد العالي للفنون المسرحية

٣- تمتلك موهبة فنية خاصة حيث أنها تجيد الإيقاع على الطبلة وتحرص على مشاركة موهبتها مع الجمهور عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي

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٤- كان ظهورها الأول على الشاشات من خلال مسلسل الطوفان مع الفنانة وفاء عامر عام ٢٠١٧

٥- قدمت في مسلسل عوالم خفية عام ٢٠١٨ مع الزعيم عادل إمام شخصية رضا حبيبة حفيده الذي جسد شخصيته الفنان خالد أنور 

٦- تواصلت أعمالها التليفزيونية حيث شاركت في  البرنسيسة بيسة وممكلة إبليس: أسطورة الأساطير وجمال الحريم.

 

 

٧- قدمت مسرحية عام ٢٠٢٠ تحمل عنوان “موضوع حساس”.

٨- اكتسبت شهرتها بعد مشاركتها في الجزء الأول من مسلسل في بيتنا روبوت عام ٢٠٢١

٩- قدمت في المسلسل شخصية هدير السكرتيرة الخاصة بمكتب بطل العمل هشام جمال والتي تقع في حب الإنسان الآلي لذيذ الذي يجسد شخصيته الفنان عمرو وهبة.

١٠- تواصلت مشاركاتها في السينما والتليفزيون وتألقت في مسلسل بالطو الذي عرض مؤخرًا بشخصية الممرضة ألفت وتنتظر فيلمًا جديدًا وهو “وش في وش” لأمينة خليل ومحمد ممدوح.

 

 

أحداث سيب وأنا أسيب الحلقة ٦

شهدت سيب وأنا أسيب حلقة 6 استمرار المناوشات بين بيلا وإبراهيم خاصة بعد سرقة بيلا أموال إبراهيم التي تتخطى مليون جنيه.

 

حيث قدم إبراهيم في سيب وأنا أسيب حلقة 6 محضرًا في بيلا يتهمها فيه بسرقة أمواله، بينما حضرت له مفاجآة باتهامه له بأنه ضربها فقرر الضابط في الأخير خلال سيب وأنا أسيب حلقة 6 حجز الثنائي في الحجز وكلاهما كان له مصيرًا مختلفًا في الحجز.

 

كما شهدت سيب وأنا أسيب حلقة ٦ الكشف عن مصير شخصية سناء التي تقدمها الفنانة هنادي مهنا، ففي نهاية سيب وأنا أسيب حلقة ٦ كشفت والدة إبراهيم (أحمد السعدني) عن سعادتها بلقاء بيلا فهي من رائحة سناء “الله يرحمها” لتدخل بيلا في حالة صدمة.

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