أعراض الحمل الأسبوع الأول، انتبهي لها حفاظا على استقراره

أعراض الحمل الأسبوع الأول، تهتم الفتيات المتزوجات حديثا بمراقبة الأعراض تطرأ عليهنَّ انتظارًا منهنَّ لحدوث الحمل.

وأعراض الحمل الأسبوع الأول، عادة تظهر خفيفة ويمكن عدم تمييزها ولكنها أحيانًا تظهر بقوة على حسب طبيعة الجسم.

أعراض الحمل

وتقول الدكتورة نادية عبد القادر استشاري أمراض النساء والولادة، إن أعراض الحمل الأسبوع الأول، عادة تكون عبارة عن اضطرابات بالجسم مثل اضطرابات الجهاز الهضمي واضطرابات النوم والأحلام المزعجة وكذلك اضطرابات الشهية فأحيانا يكون هناك شهية مفتوحة وأحيانًا أخرى يكون هناك فقدان بالشهية، وذلك لأن هرمونات الحمل تسبب بعض الأعراض التي تختلف حدتها من فتاة لأخرى على حسب طبيعة الجسم.

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أعراض الحمل الأسبوع الأول

وأضافت نادية، أن أعراض الحمل تستمر خلال أشهر الحمل الثلاثة الأولى، وعادة تظهر الأعراض فى نهاية الشهر الأول من الحمل، ولكن يمكن أن تحدث بمجرد تخصيب البويضة، على حسب طبيعة الجسم، ومن أعراض الحمل الأسبوع الأول:

اضطرابات الجهاز الهضمي مثل الإسهال بدون سبب أو الإمساك.

اضطرابات النوم والأرق حيث تلاحظ المرأة الحامل أنها تجد صعوبة للدخول في النوم.

اضطراب المزاج والشعور بالاكتئاب أحيانًا.

الجوع المستمر أو فقدان الشهية.

القيء والغثيان.

الدوخة

الصداع

التبول بكثرة

الأحلام المزعجة

التعب والشعور بالخمول والإرهاق

انقطاع الدورة الشهرية

أعراض الحمل الأسبوع الأول، فيتو

وتابعت، أنه عند ظهور هذه الأعراض، يحب على المرأة عمل تحليل الدم الرقمي الذى يؤكد حدوث الحمل ومدته، ثم عرض التحاليل على الطبيب المختص لبدء متابعة الحمل، حيث يجب عمل السونار مرة شهريا للاطمئنان على الجنين وحجمه ونموه، وعلى الأم أن تواظب على المتابعة مع الطبيب شهريا للاطمئنان على صحتها وصحة الجنين.

المكملات الغذائية أثناء فترة الحمل

وأوضحت الدكتورة نادية عبد القادر، أنه خلال أشهر الحمل الأولى ينصح الطبيب بحمض الفوليك الذى يعد أساسي لعدم حدوث تشوهات الأجنة ونمو الجنين بشكل صحى، ثم إعطاء الأم المكملات الغذائية المختلفة خاصة الحديد والكالسيوم التي تساعد فى تعزيز صحة الأم، ونمت الجنين بشكل صحى وبدون أي مشكلات خلقية.

نصائح مهمة لتغذية المرأة الحامل

وأكدت استشاري النساء والولادة، ضرورة اهتمام المرأة الحامل، بالتغذية الجيدة القائمة على الخضراوات والفاكهة الطازجة، والعصائر الطبيعية واللحوم والأسماك والمكسرات والبقول، مع تجنب الأملاح والمعلبات واللحوم المصنعة والوجبات السريعة لأن هذه الأكلات تسبب السمنة وتؤثر على الجنين بشكل سلبى وتفتقر لأى قيمة غذائية.