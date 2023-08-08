قلبهما جامد، ضبط كمية كبيرة من الأقراص المخدرة بحوزة راكبين بمطار القاهرة (صور)

نجحت سلطات جمارك مطار القاهرة الدولي برئاسة الدكتور ماجد موسى رئيس الإدارة المركزية، في ضبط راكب مصري بحوزته شرائط لعقاقير الترامادول والبريجابالين وأنواع أخرى مدرجة بجداول المخدرات، وضبط راكب آخر أجنبي من أصل مصري بحوزته كمية من الشرائط والأقراص لعقار الترامادول المخدر.

ضبط أقراص مخدرة بحوزة راكب في مطار القاهرة

الحالة الأولى كانت أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على ركاب رحلة الخطوط المصرية القادمة من فرانكفورت استوقف هيثم احمد عبد الحكم مأمور الجمرك المعين علي لجنة الخط الأخضر أحد الركاب أثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية والذي أنكر حوزته لما يجب الإفصاح عنه وبتفتيش حقائبه علي جهاز الفحص بالأشعة بواسطة كل من محمود سعد الدين مأمور الجمرك ومحمد عبد المنعم رئيس القسم واللذان تلاحظ لهما وجود عبوات دوائية داخل حقائب الراكب.

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المضبوطات بحوزة رجال الجمارك

كلف ريمون غطاس مدير الحركة المشرف على صالة الوصول بمبني الركاب رقم ٣، أحمد عادل مهني مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب يدويًّا مما أسفر عن ضبط كمية من الشرائط لعقاقير مخدرة، قامت أميرة طلبة مدير الجمرك بتكليف كل من أحمد عادل ومصطفى بحر مأموري الجمرك بتفتيش الراكب ذاتيًّا مما أسفر عن ضبط كمية أخرى من ذات العقاقير بلغ عددها ٧٠ شريطًا بإجمالي ٩٢٨ قرصًا.

الخطوط المصرية القادمة من مدريد

والحالة الثانية كانت أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية علي ركاب رحلة الخطوط المصرية القادمة من مدريد حيث تم ضبط راكب أجنبي من أصل مصري بحوزته كمية من الشرائط والأقراص لعقار الترامادول المخدر بلغ عددها ٣٢ شريطًا بهم ٣٢٠ قرصًا بالإضافة ٨٤ قرص بإجمالي ٤٠٤ أقراص، تم الضبط بواسطة كل من أحمد صبري مأمور اللجنة الجمركية ومحمد فتح الله مأمور الجمرك في التفتيش اليدوي ومن إدارة الفحص عمرو غزال مأمور الجمرك ومحمد موافي رئيس القسم تحت إشراف إبراهيم عامر مدير الحركة المشرف على صالة الوصول بمبني الركاب رقم ٣ شارك في الضبط محمد أحمد مأمور الجمرك.



أمر رأفت وهيب عازر مدير الإدارة الثالثة بتحرير محضر ضبط جمركي رقم ١٩٢ لسنة ٢٠٢٣ ضد الراكب الأول كما أمر الدكتور صابر عبد الحميد مدير الإدارة الثانية بتحرير محضر ضبط جمركي رقم ١٩٣ لسنة ٢٠٢٣ ضد الراكب الثاني وذلك بعد العرض علي الدكتور ماجد موسي رئيس الإدارة المركزية لجمارك مطار القاهرة الدولي والذي أحال الراكبين للنيابة المختصة.