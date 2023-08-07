جمارك بدر الذهبية تضبط محاولة تهريب كمية من السجائر أجنبية الصنع

تمكن رجال جمارك بدر الذهبية (الصادر) بمدينة بدر من ضبط محاولة تهريب كمية من السجائر أجنبية الصنع غير خالصة الضرائب والرسوم الجمركية بالمخالفة لقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وتعديلاته وقانون الإستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 وتعديلاته.

ضبط محاولة تهريب كمية من السجائر أجنبية الصنع

وجاء الضبط فى أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على البضائع المصدرة اشتبه إيهاب السيسى مأمور الحركة فى مشمول البيان جمركي رقم ٣٨٧٧ لسنة ٢٠٢٣ صادر نهائى إلى إحدى الدول الآسيوية عن طريق ميناء الدخيلة، والصنف المصدر طبقا للمستندات المقدمة عبارة عن عبارة عن طرد 259 طرد بوزن 350 كيلوجرام كاوتش للألوميتال وملابس وإكسسوارات.

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وتم عرض الحاوية على جهاز الفحص بالأشعة بمعرفة محمود عبد الرحيم مأمور الفحص تحت إشراف د. محمود جابر مدير إدارة عمليات الفحص بالموقع، فتلاحظ وجود كثافات عالية ومختلفة داخل الحاوية.

وتم تشكيل لجنة جمركية لكشف ومعاينة مشمول الحاوية من إيهاب السيسي مأمور الحركة وخالد درويش ومحمد إبراهيم رئيسى قسم الحركة ووليد سمير ومحمد فرج مديري التعريفة بحضور محمد أحمد رضا ود. عبدالله دسوقي مديري إدارة مكافحة التهرب الجمركي ومحمد ماهر مدير إدارة الأمن الجمركى فتبين وجود 3230 خرطوشة سجائر أجنبية الصنع أنواع وماركات مختلفة مخبأة داخل لفات كاوتش الألوميتال.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركى رقم 1 لسنة 2023.

يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات الأستاذ الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك والدكتور سعد سالم رئيس الادارة المركزية لتكنولوجيا الالتزام بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركى.