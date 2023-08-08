ضبط مخدرات بحوزة راكب في مطار شرم الشيخ الدولي
تمكن رجال الجمارك بـمطار شرم الشيخ الدولي برئاسة حسن حمدي مدير جمرك مطار شرم الشيخ من ضبط محاولة تهريب كمية من المواد المخدرة بالمخالفة لقانون مكافحة المخدرات رقم 182 لسنة 1960 وقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 وتعديلاته وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.
ضبط مخدرات بحوزة راكب في مطار شرم الشيخ الدولي
وأفاد مصدر جمركي بمطار شرم الشيخ الدولي، أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين علي رحلة طيران sundor اشتبه أحمد مهران مأمور اللجنة الجمركية في راكب يحمل جنسية أجنبية أثناء خروجه من بوابة اللجنة الجمركية، وبتمرير حقائبه على جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفة المهندس أحمد حسام تلاحظ وجود عبوات بها مواد عضوية.
ضبط مخدرات أخفاها راكب في منطقة سرية
كلف حسن حمدي مدير جمرك مطار شرم الشيخ، هاني نادي بتفتيش أمتعة الراكب فتبين وجود عدد من الزجاجات الصغيرة الحجم بداخلها زيت الماريجوانا المخدر ومطحنة خاصة بطحن المواد المخدرة بداخلها كمية من نبات الماريجوانا المخدر.
وقام بالجرد والتحريز أحمد مهران وسيد عبد النبي بحضور محمد موسى شقران بالأمن الجمركي.
قرر الدكتور أحمد حسين مدير عام جمارك شرم الشيخ والفروع اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي بعد العرض على الأستاذ سلمي سالم سالمان رئيس الإدارة المركزية لجمارك سيناء.
يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على المطارات والمنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي.
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