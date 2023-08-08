ندوة توعوية لنشر الفكر الوسطي وتصحيح المفاهيم الخاطئة بمراكز شباب الدقهلية
شهدت مراكز شباب الدقهلية ندوه توعوية بشأن نشر الفكر الوسطي وتصحيح المفاهيم الخاطئة بمركز التنمية الشبابية بمدينة السنبلاوين.
ونفذ قسم الشباب بإدارة شباب السنبلاوين، ندوة توعوية بشأن نشر الفكر الوسطي وتصحيح المفاهيم الخاطئة، بمركز التنمية الشبابية بمدينة السنبلاوين، تنفيذا لبروتوكول التعاون بين وزارة الشباب والأزهر الشريف.
تهدف الندوة إلى نشر الفكر الوسطي وتصحيح المفاهيم الخاطئة، ونشر سماحة الإسلام وبيان وسطيته ودعم جهود الدولة المبذولة في محاربة الإرهاب والتصدي للأفكار المتطرفة الهدامة.
بالإضافة إلى تسليط الضوء علي محاور التنمية في مختلف المجالات، وبيان حرص الإسلام علي صحة الإنسان الفكرية ومحاربة للشائعات الكاذبة.
يأتي تنفيذ الندوة تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، وتوجيهات الدكتورة منى عثمان وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية، وأشراف الدكتور أيمن ربيع وكيل المديرية للرياضة، وطارق دهب مدير الإدارة العامة للشباب، وجاسر خالد مدير إدارة شباب السنبلاوين، ومحمد عوض رئيس قسم الشباب بالإدارة، ووسام عبد المقصود مسؤولة الشباب بالإدارة.
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