الأحد 06 أغسطس 2023
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ثقافة وفنون

القومي للمسرح يناقش طرق توثيق الفنانين مسيرتهم في ندوة الكتابة التأريخية (صور)

ندوة التراجم والكتابة
ندوة التراجم والكتابة التأريخية، فيتو

عقد المهرجان القومي للمسرح المصري اليوم الأحد، ضمن فعاليات الدورة الـ 16 برئاسة الفنان محمد رياض، ندوة بعنوان "التراجم والكتابة التأريخية"، وأدار الندوة الناقد المسرحي أحمد الحناوي، وشارك بها كل من الكاتب ناصر العزبي، والناقد شعبان يوسف. 

 

توثيق سيرة الفنان 

وقدم الناقد شعبان يوسف بحثا تحت عنوان " كيف يوثق الفنان سيرته الذاتية.. سميحة أيوب نموذجًا" وقال: "في 2018 أصدرت مذكرات نجيب الريحاني المجهولة، وقرأت عنه السيرة الذاتية التي نشرت عام 95 بمناسبة مرور عشر سنوات علي رحيله ووجدت أن المذكرات المنشورة في دار الهلال ليست مذكراته، فشخصية نجيب الريحاني مختلفة تمامًا عما تم نشره، والريحاني له 4 سير ذاتية  ومنهم المدسوس".

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وأضاف: “أما االسيرة الذاتية لسميحة أيوب، فقد كتبت فيها تفاصيل حياتها منذ أن التحقت بالمعهد العالي للفنون المسرحية وكان أهلها رافضين التحاقها ولكنها دخلت رغمًا عنهم، وتعرفت علي محسن سرحان، وكان أستاذها وشاركت معه في أول فيلم لها وغيرت اسمها لسميحة سامي، وقد ربطت في السيرة الذاتية الحياة الشخصية بتطورها الفني والسياسي”.

 

التوثيق المسرحي وتنوع روافده 

ومن جانبه قال الناقد ناصر العزبي الذي قدم بحثًا باسم "التوثيق المسرحي وتنوع روافده" أن الممثل المسرحي أهم روافد المسرح  وكانت فكرة جيدة أن  نرصد التوثيق للمسرح من خلال السير الذاتية التي كتبت عن الفنانين، والتوثيق علم من علوم التاريخ لحفظ المعلومات وتنسيقها وتبويبها وإعدادها لجعلها مادة أولية للبحث والفائدة وهو علم مهم لحفظ النتاج الإبداعي الإنساني من أحداث تاريخية ومعلومات علمية لنقلها من الماضي للحاضر ثم إلي المستقبل. 

وتابع: "التوثيق عملية تنبه لها الإنسان بفطرته ومارسها منذ القدم وعلي سبيل المثال وثق المصريين القدماء أسلوب حياتهم والأحداث والحروب التي مروا بها عبر الرسوم علي جدران المعابد، ويعتبر الناقد والباحث دكتور عمرو دوارة والكاتب والناقد محمد الشربييني من أهم الموثقين الذين اهتموا بالتوثيق المسرحي وجعله في مقدمة أولوياتهم". 

 

المهرجان القومي للمسرح 


ويقام المهرجان القومي للمسرح المصري في دورته السادسة عشرة برئاسة الفنان محمد رياض هذا العام، في الفترة من 29 يوليو وحتى 14 أغسطس الجاري، وتحمل اسم الزعيم عادل إمام.

 

وكرم المهرجان هذا العام كوكبة من الرموز الفنية والمسرحية والتي تضم كل من: "صلاح عبد الله، رياض الخولي، خالد الصاوي، محمد أبو داود، أحمد فؤاد سليم، رشدي الشامي، محمد محمود، سامي عبد الحليم، مصممة الديكور نهى برادة، الكاتب محمد السيد عيد".

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