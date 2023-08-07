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ثقافة وفنون

القومي للمسرح يناقش آليات إعداد الممثل في ندوة بالأعلى للثقافة (صور)

ندوة إعداد الممثل،
ندوة إعداد الممثل، فيتو

عقد المهرجان القومي للمسرح المصري في دورته السادسة عشرة برئاسة الفنان محمد رياض، اليوم الاثنين، ندوة تحت عنوان "إعداد الممثل أكاديميا" وذلك في جلستين بقاعة المؤتمرات بالمجلس الأعلى للثقافة بدار الأوبرا المصرية. 

ندوة إعداد الممثل أكاديميا 

وتحدث في الندوة نخبة من النقاد والمسرحيين، وضمت كلا من الدكتور مدحت الكاشف عميد المعهد العالي للفنون المسرحية السابق، والناقد المسرحي أحمد خميس، والدكتور محمد عبد المنعم، فيما أدار الندوة بجلستيها الدكتور محمد الشافعي. 

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وتحدث الحضور عن خطوات إعداد الممثل بشكل أكاديمي من خلال مناهج الدراسة في معهد الفنون المسرحية باكاديمية الفنون، أو أقسام المسرح بكليات الآداب المختلفة، كما سلط الحاضرين الضوء على آليات تكوين الفنان والممثل سواء أكاديميا من خلال المناهج أو نفسيا وفي شخصيته. 

المهرجان القومي للمسرح 

ويقام المهرجان القومي للمسرح المصري في دورته السادسة عشرة برئاسة الفنان محمد رياض هذا العام، في الفترة من 29 يوليو وحتى 14 أغسطس الجاري، وتحمل اسم الزعيم عادل إمام.

 

وكرم المهرجان هذا العام كوكبة من الرموز الفنية والمسرحية والتي تضم كل من: "صلاح عبد الله، رياض الخولي، خالد الصاوي، محمد أبو داود، أحمد فؤاد سليم، رشدي الشامي، محمد محمود، سامي عبد الحليم، مصممة الديكور نهى برادة، الكاتب محمد السيد عيد".

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ندوة إعداد الممثل أكاديميا المهرجان القومي للمسرح القومي للمسرح المجلس الأعلى للثقافة الفنان محمد رياض

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