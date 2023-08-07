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شقق نزهة الأندلس، تعرف على مواصفات وتفاصيل المشروع

شقق الإسكان، فيتو
شقق الإسكان، فيتو

شقق نزهة الأندلس، طرح صندوق تمويل الإسكان الاقتصادي، التابع لوزارة الإسكان 380 وحدة سكنية بمشروع نزهة الأندلس بالتجمع الثالث مدينة القاهرة الجديدة.

 

وبدأ التقديم والحجز على شقق المشروع وتخصيص الوحدات السكني سيكون بنظام التخصيص بأسبقية الحجز (online) من خلال موقع الحجز الإلكتروني لبنك التعمير والإسكان.


مواصفات شقق الإسكان بمشروع نزهة الاندلس 

- المشروع مكون من 28 عمارة سكنية مكونة من بدروم ( جراج ) + دور أرضي وخمسة أدوار متكررة وبكل دور 4 وحدات سكنية بإجمالي 672 وحدة سكنية. 

 

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- مدخل وسلم العمارة مجهز بأرضيات وحوائط من الجرانيت - العمارة مزودة بمصعد يخدم سكان العمارة بحيث يبدأ من البدروم ( الجراج ).


- تم تخصيص عدد 24 مكانا لانتظار السيارات لعدد 24 وحدة سكنية بالبدروم ( الجراج ) بحيث يصبح لكل وحدة سكنية مكان مخصص لانتظار السيارات بالجراج هذا بالإضافة لاماكن انتظار السيارات السطحية.


- تم تصميم المساحات والتقسيم الداخلي للوحدة السكنية لتناسب جميع المستويات حيث تتروح المساحات من 130 إلى 150 م2 والوحدة مكونة من صالة استقبال 2 قطعة و3 غرف نوم و2 حمام ( حمام رئیسی وحمام خاص بحجرة النوم ) ومطبخ.


- روعى استخدام اجود الخامات والمواد المحلية في أعمال التشطيبات الداخلية ) السيراميك / الدهانات / التركيبات والأجهزة الصحية / أعمال الكهرباء / أبواب البلكونات والشبابيك من قطاعات الالوميتال الثقيلة والزجاج عاكس / باب الشقة الخارجي مصفح والأبواب الداخلية خشبية مدهونة بالاستر / طرقة التوزيع ومداخل الشقق والسلم من الرخام والجرانيت). 


- تم تأسيس وتجهيز الشقة لتكون ملائمة لنظام سمارت في حالة رغبة الساكن لتحويل الشقة للأنظمة الذكية مستقبلًا.


- كل وحدة سكنية مجهزة بحوامل للتكييف وتم الأخذ في الاعتبار عمل شبكة صرف كاملة للتكيف تصرف مباشرة على صرف الحمامات. 


- يتم استخدام أجود أنواع العزل المائي للحمامات والسطح وكذلك العزل الحرارى للسطح.


- تقع قطعة الأرض المخصصة لمنطقة الخدمات بموقع متميز بارض المشروع بمساحة اجمالية 3141.195م2 حيث سيتم انشاء مول تجارى بمسطح تجاري حوالي 3000م2 مكون من ( دور بدروم / جراج / أرضى / دورين متكرر هو مجمع للخدمات والأنشطة ) سوبر ماركت - مطعم - کافیه - أدوات وأجهزة منزلية - صيدلية..... إلخ ) والتي تخدم قاطني المشروع.


الخدمات العامة بشقق الإسكان بمشروع نزهة الأندلس 

تم تصميم شبكة طرق داخلية ومواقف انتظار سطحية للسيارات.

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تم تصميم أعمال اللاند سكيب بمظهر معماري  فريد مكون من الانترلوك والخرسانة المطبوعة. 


- تمثل الطرق الداخلية والخارجية واللاند سكيب والمناطق المفتوحة 70% من مساحة المشروع.

 

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