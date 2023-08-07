مطورو القاهرة الجديدة: نمو المبيعات العقارية خلال الفترة المقبلة بسبب رفع أسعار الفائدة

توقع الدكتور عبد الحميد الوزير رئيس مجلس إدارة شركة أرابيسك للتطوير العقاري ورئيس لجنة الدعم والمتابعة بجمعية مطوري القاهرة الجديدة والعاصمة الإدارية أن ارتفاع أسعار الفائدة لها مردود إيجابي على القطاع العقاري، موضحا أنه لن يشهد السوق العقاري انخفاضا في المبيعات.

وأضاف أن أسعار العقارات تشهد زيادة بنسبة لا تقل عن 20% خلال الفترة الحالية، بعد ارتفاع أسعار الفائدة، مشيرا إلى أن المبيعات العقارية خلال سيزون الصيف ارتفعت بنسبة كبيرة، متوقعا أن تزداد المبيعات أكثر خلال شهري سبتمبر وأكتوبر، وذلك بعد ارتفاع أسعار الفائدة.

وقررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركــزي المصـري في اجتماعهـا الأخير رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 19.25%، 20.25% و19.75%، على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 19.75%.

وأشار عبد الحميد الوزير إلي أن القطاع العقاري سيظل الملاذ الآمن للعملاء، موضحا أن أسعار العقارات تزداد سنويا بنسبة لا تقل عن 30%، فالقطاع العقاري يحقق العديد من المكاسب، لذلك لن يشهد القطاع العقاري انخفاض في المبيعات خلال الفترة المقبلة.

وأكد أن النهضة العقارية التي شهدها القطاع العقاري خلال سنوات الماضية وخاصة بالمدن الجديدة، جعل القطاع يحقق نسبة نمو مرتفعة للدخل الإجمالي المحلي، حيث قامت الدولة بتدشين العديد من المدن الجديدة، ومن ضمنها مدينة العلمين والعاصمة الإدارية والمنصورة الجديدة وغيرها من المدن الجديدة التي حققت نموا مرتفعا بالقطاع العقاري.

حدد صندوق تمويل الإسكان الاقتصادي، بوزارة الإسكان أنظمة سداد شقق نزهة الأندلس والتى يطرحها الصندوق بالتجمع الثالث مدينة القاهرة الجديدة.

وأشار الصندوق إلى أن أنظمة السداد كالتالي:

- سداد مبلغ جدية حجز وقدره 100,000جم (مائة ألف جنيه مصري لا غير) بالإضافة إلى مبلغ 1000 جم (فقط ألف جنيه مصري لا غير مصروفات تسجيل لا تُرد - دفعة واحدة وغير مجزأ ـ عند التقدم للحجز بإحدى وسائل الدفع التالية:

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سويفت ( سویفت کود HDBKEGCAXXX) بنك التعمير والاسكان فرع القطامية.

ACH عن طريق كافة البنوك لحساب بنك التعمير والاسكان - فرع القطامية.

تحويل داخلي لحساب بنك التعمير والإسكان - فرع القطامية من أي فرع من فروع بنك التعمير والإسكان في حالة وجود حساب للعميل بالبنك).

نقدا لدي إحدي فروع بنك التعمير والإسكان.

على أن يتضمن التحويل البيانات التالية:

. اسم المتقدم للحجز رباعي.

. رقم بطاقة الرقم القومي (14) رقما ساريا.

نظام سداد باقي قيمة الوحدة بشقق الإسكان بمشروع نزهة الأندلس

- استكمال سداد 15% من قيمة الوحدة بالإضافة إلى 2 مصاريف إدارية من قيمة الوحدة خلال شهر من تاريخ انتهاء الحجز خلال الفترة من 2023/02/12 حتى 2023/03/16 من خلال التحويل (سويفت / ACH / تحويل داخلي لحساب بنك التعمير والاسكان فرع القطامية من أي فرع من فروع بنك التعمير والإسكان في حالة وجود حساب للعميل بالبنك) وبالنسبة للعملاء المسددين لمبلغ جدية الحجز نقدًا يقوموا بفتح حسابات لهم بالفرع المختص وإيداع قيمة الاستكمال في الحساب لتنفيذ التحويل الداخلي.

- يتم سداد 10% من قيمة الوحدة خلال 6 شهور من تاريخ انتهاء الحجز.

- سداد دفعات ربع سنوية بمبلغ 22500 جم (فقط اثنان وعشرون ألف وخمسمائة جنية لا غير) بعدد (12) دفعة تبدأ من الربع الأول بعد سداد نسبة الـ10%.

- سداد 20% من قيمة الوحدة عند التعاقد وقبل استلام الوحدة.

- لن يتم تسليم الوحدة الا بعد سداد كامل نسبة 60% من قيمة الوحدة المخصصة (بالتفاصيل الواردة أعلاه).

باقي ثمن الوحدة الـ 40%

يتم سداده على أقساط ربع سنوية متساوية لمدة ثلاث سنوات بدون فائدة أو 5 سنوات محملة بفائدة علي الرصيد المدين بسعر الفائدة المعلنة من البنك المركزي وقت التعاقد بالإضافة إلى 2%، يستحق القسط الأول بعد ثلاثة شهور من تاريخ استلام الوحدة على ان يتم تقديم شيكات آجلة بها قبل الاستلام.

في حالة السداد لباقي قيمة الوحدة خلال شهرين من تاريخ انتهاء الحجز يتم خصم 7% من قيمة الوحدة شريطة الالتزام باستكمال قيمة جدية الحجز إلى 15% من قيمة الوحدة بالإضافة الى (2%) مصاريف إدارية من قيمة الوحدة خلال شهر من تاريخ انتهاء الحجز.