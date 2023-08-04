ثلاثة مقاعد في القطار الأخير يناقش معاناة الفتيات بالمجتمع بـ "القومي للمسرح" (صور)

قدم مساء اليوم الجمعة، فريق مسرح كلية الإعلام جامعة القاهرة، العرض المسرحي "ثلاثة مقاعد في القطار الأخير" وذلك ضمن مشاركة العرض بالمهرجان القومي للمسرح المصري في دورته السادسة عشرة برئاسة الفنان محمد رياض.

وشهد العرض حضورا جماهيريا كبيرا، وذلك على خشبة مسرح الدكتورة نهاد صليحة بأكاديمية الفنون بالهرم، كما تفاعل الجمهور مع فريق المسرحية طوال العرض.

مسرحية ثلاثة مقاعد في القطار الأخير

والعرض مستوحى من حكايات حقيقية ويدور حول ثلاث حالات انتحار لفتيات حدثت بالفعل، ويسلط الضوء على معاناة الفتيات والمرأة في المجتمع والتقاليد والعادات الموروثة.

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العرض صمم له الإضاءة أبو بكر الشريف، ومكياج ماري روماني، وتأليف موسيقي رفيق جمال، ومدرب التمثيل باخوم عماد، استعراضات رحيل عماد، تصميم ملابس مارينا ميشيل.

يُذكر أن عرض "ثلاثة مقاعد في القطار الأخير" حصل على جائزة أفضل عرض مسرحي مركز أول من مهرجان القاهرة المسرحي للعروض الطويلة، كما حصد العرض 8 جوائز أخرى وهم، جائزة أفضل مخرج وجائزة أفضل مؤلف، ذهبت إلى المخرج مايكل مجدي، جائزة أفضل تصميم إضاءة (مركز ثاني) لمصمم الإضاءة أبو بكر الشريف، جائزة أفضل تصميم استعراضات (مركز ثالث) رحيل عماد، جائزة أفضل تصميم ملابس (مركز ثالث) مارينا ميشيل، جائزة أفضل ممثلة دور أول سلمى نصر، جائزة أفضل ممثلة دور أول (مركز ثاني) ياسمين أشرف، وجائزة التميز في التمثيل حصلت عليها إسراء سامح.

المهرجان القومي للمسرح

ويقام المهرجان القومي للمسرح المصري في دورته السادسة عشرة برئاسة الفنان محمد رياض هذا العام، في الفترة من 29 يوليو وحتى 14 أغسطس الجاري، وتحمل اسم الزعيم عادل إمام.

وكرم المهرجان هذا العام كوكبة من الرموز الفنية والمسرحية والتي تضم كل من: "صلاح عبد الله، رياض الخولي، خالد الصاوي، محمد أبو داود، أحمد فؤاد سليم، رشدي الشامي، محمد محمود، سامي عبد الحليم، مصممة الديكور نهى برادة، الكاتب محمد السيد عيد".

عروض المهرجان القومي للمسرح

ويتنافس في مسابقة العروض المسرحية هذا العام (37) عرضا من الجهات والهيئات المختلفة التي أنتجت عروضها وقدمتها خلال عام مضي، وجاءت قائمة العروض المشاركة كالتالي: من الفرق المستقلة والحرة يشارك (5) عروض، وفرق الهواة والنقابات الفنية ومنظمات المجتمع المدني، والمسرح الخاص والجامعي( 5 ) عروض، ويشارك البيت الفني للمسرح بـ6 عروض.

كما تشارك دار الأوبرا المصرية بعرض واحد، وتشارك أكاديمية الفنون، بـ3 عروض، ويشارك مركز الهناجر للفنون بعرضين، أما الهيئة العامة لقصور الثقافة فتشارك في المهرجان بـ6 عروض، ويشارك صندوق التنمية الثقافية بـ4 عروض.

أما وزارة الشباب والرياضة تشارك بعرضين، ويشارك البنك الأهلي بعرض واحد، وشركة الشرقية للدخان تشارك بعرض أيضا، وتشارك شركة كينج توت بعرض ممثلة لمسرح القطاع الخاص.