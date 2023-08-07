تعرف على أداء البورصات الخليجية بتعاملات اليوم

رصدت حنان رمسيس خبيرة أسواق المال، أداء الأسواق الخليجية في جلسة الاثنين.. ونستعرض التفاصيل كالتالي:



البداية من الكويت



استهلت المؤشرات الرئيسية لبورصة الكويت تعاملات اليوم الاثنين باللون الأخضر بدعم 7 قطاعات

صعد مؤشر السوق الرئيسي بنحو 0.55% وارتفع الرئيسي 0.41% كما زاد المؤشران العام والأول بنسبة 0.22% و0.16% على التوالي عن مستوى أمس الأحد

بلغت قيمة التداول في البورصة نحو 5.14 مليون دينار وزعت على 43.04 مليون سهم بتنفيذ 1.37 ألف صفقة.

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ودعم الجلسة ارتفاع 7 قطاعات على رأسها الخدمات الاستهلاكية بـ0.78% بينما تراجعت 3 قطاعات في مقدمتها السلع الاستهلاكية بـ1.71% واستقرت 3 قطاعات أُخرى

وتصدر سهم المعدات القائمة الخضراء بـ6.09% بينما جاء جياد على رأس التراجعات بنحو 9.02%.

وتقدم سهم جياد المتراجع 7.89% نشاط الكميات بـ13.65 مليون سهم بينما جاء أرزان على رأس السيولة



وفي المملكة العربية السعودية



ارتفع المؤشر بنسبة 0.31% وهي تقدر ب 35 نقطة ليصل الي 11386 نقطة وسط قيم تداولات تصل الي 6 مليار ريال بنهاية الجلسة.



وفي الامارات



عادات المؤشرات الي التداولات، حيث ارتفع مؤشر سوق دبي بنسبة 011% وهي تقدر ب 4 نقاط ليصل الي 4410 نقطة وسط قيم تداولات تصل الي 750 مليون درهم بنهاية الجلسة.



وفي حين انخفض مؤشر سوق ابوظبي بنسبة 0.09% وهي تقدر ب 9 نقاط ليصل الي 9777 نقطة وسط قيم تداول تصل الي مليار و200 مليون درهم بنهاية الجلسة.