تعرف على أداء البورصات الخليجية بتعاملات اليوم
رصدت حنان رمسيس خبيرة أسواق المال، أداء الأسواق الخليجية في جلسة الاثنين.. ونستعرض التفاصيل كالتالي:
البداية من الكويت
استهلت المؤشرات الرئيسية لبورصة الكويت تعاملات اليوم الاثنين باللون الأخضر بدعم 7 قطاعات
صعد مؤشر السوق الرئيسي بنحو 0.55% وارتفع الرئيسي 0.41% كما زاد المؤشران العام والأول بنسبة 0.22% و0.16% على التوالي عن مستوى أمس الأحد
بلغت قيمة التداول في البورصة نحو 5.14 مليون دينار وزعت على 43.04 مليون سهم بتنفيذ 1.37 ألف صفقة.
ودعم الجلسة ارتفاع 7 قطاعات على رأسها الخدمات الاستهلاكية بـ0.78% بينما تراجعت 3 قطاعات في مقدمتها السلع الاستهلاكية بـ1.71% واستقرت 3 قطاعات أُخرى
وتصدر سهم المعدات القائمة الخضراء بـ6.09% بينما جاء جياد على رأس التراجعات بنحو 9.02%.
وتقدم سهم جياد المتراجع 7.89% نشاط الكميات بـ13.65 مليون سهم بينما جاء أرزان على رأس السيولة
وفي المملكة العربية السعودية
ارتفع المؤشر بنسبة 0.31% وهي تقدر ب 35 نقطة ليصل الي 11386 نقطة وسط قيم تداولات تصل الي 6 مليار ريال بنهاية الجلسة.
وفي الامارات
عادات المؤشرات الي التداولات، حيث ارتفع مؤشر سوق دبي بنسبة 011% وهي تقدر ب 4 نقاط ليصل الي 4410 نقطة وسط قيم تداولات تصل الي 750 مليون درهم بنهاية الجلسة.
وفي حين انخفض مؤشر سوق ابوظبي بنسبة 0.09% وهي تقدر ب 9 نقاط ليصل الي 9777 نقطة وسط قيم تداول تصل الي مليار و200 مليون درهم بنهاية الجلسة.
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