الثلاثاء 08 أغسطس 2023
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اقتصاد

تعرف على أداء البورصات الخليجية بتعاملات اليوم

البورصات الخليجية،
البورصات الخليجية، فيتو

رصدت حنان رمسيس خبيرة أسواق المال، أداء الأسواق الخليجية في جلسة الاثنين.. ونستعرض التفاصيل كالتالي: 
 

 

البداية من الكويت 


استهلت المؤشرات الرئيسية لبورصة الكويت تعاملات اليوم الاثنين باللون الأخضر بدعم 7 قطاعات 
صعد مؤشر السوق الرئيسي بنحو 0.55%  وارتفع  الرئيسي 0.41% كما زاد المؤشران العام والأول بنسبة 0.22% و0.16% على التوالي  عن مستوى أمس الأحد

بلغت قيمة التداول في البورصة نحو 5.14 مليون دينار وزعت على 43.04 مليون سهم بتنفيذ 1.37 ألف صفقة.

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ودعم الجلسة ارتفاع 7 قطاعات على رأسها الخدمات الاستهلاكية بـ0.78% بينما تراجعت 3 قطاعات في مقدمتها السلع الاستهلاكية بـ1.71% واستقرت 3 قطاعات أُخرى 
وتصدر سهم  المعدات  القائمة الخضراء بـ6.09%  بينما جاء  جياد  على رأس التراجعات بنحو 9.02%.

وتقدم سهم جياد المتراجع 7.89% نشاط الكميات بـ13.65 مليون سهم  بينما جاء  أرزان على رأس السيولة
 

وفي المملكة العربية السعودية 


ارتفع المؤشر بنسبة 0.31% وهي تقدر ب 35 نقطة ليصل الي 11386 نقطة وسط قيم تداولات تصل الي 6 مليار ريال بنهاية الجلسة. 
 

 

وفي الامارات 


عادات المؤشرات الي التداولات، حيث ارتفع مؤشر سوق دبي بنسبة 011% وهي تقدر ب 4 نقاط ليصل الي 4410 نقطة وسط قيم تداولات تصل الي 750 مليون درهم بنهاية الجلسة. 
 

وفي حين انخفض مؤشر سوق ابوظبي بنسبة 0.09% وهي تقدر ب 9 نقاط ليصل الي 9777 نقطة وسط قيم تداول تصل الي مليار و200 مليون درهم بنهاية الجلسة. 

 

تعرف على أداء البورصات الخليجية في تعاملات الأسبوع الماضي

تعرف على آداء البورصات الخليجية بتعاملات اليوم

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