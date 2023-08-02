الأربعاء 02 أغسطس 2023
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اقتصاد

تعرف على آداء البورصات الخليجية بتعاملات اليوم

البورصات الخليجية،فيتو
البورصات الخليجية،فيتو

رصدت حنان رمسيس خبيرة أسواق المال، اداء الاسواق الخليجية في جلسة الاربعاء، ونستعرض التفاصيل كالتالى: 
 

والبداية من الكويت 


تباينت المؤشرات الرئيسية لبورصة الكويت في مستهل تعاملات اليوم الأربعاء تزامنًا مع ارتفاع 6 قطاعات. 

وارتفع المؤشران الأول والعام بنسبة 0.08% و0.05% على التوالي بينما تراجع الرئيسي 50 بنحو 0.12% وانخفض الرئيسي0.08% عن مستوى أمس الثلاثاء. 

وسجلت بورصة الكويت تداولات في تلك الأثناء بقيمة 5.36 مليون دينار وزعت على 29.65 مليون سهم، بتنفيذ 1.21 ألف صفقة، فقد ارتفع 6 قطاعات على رأسها الخدمات الاستهلاكية بـ0.39% بينما تراجعت 4 قطاعات في مقدمتها التكنولوجيا بنحو 2.44% واستقرت 3 قطاعات أخرى. 
وجاء سهم  أسس في مقدمة الارتفاعات بـ5.69%بينما تصدر  يونيكاب  التراجعات بواقع 5%. 

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وفي المملكة العربية السعودية 


استمر تواجد المؤشر الرئيسي في المنطقة الحمراء، حيث استهل جلسة الاربعاء علي تراجع بنسبة 0.48% وهي تقدر ب 57 نقطة ليصل الي 11636 نقطة وسط قيم تداول تصل الي 6.5 مليار ريال. 


وفي الامارات العربية المتحدة 


مازال التباين يسيطر علي اداء المؤشرات 
حيث ارتفع مؤشر سوق دبي بنسبة 0.4% وهي تقدر ب 2 نقطة ليصل الي 4078 نقطة وسط قيم تداول تقترب من مليار درهم  في حين انخفض مؤشر سوق ابوظبي. 

و انخفض انخفاض هامشي بنسبة 0.1% وهي تقدر ب88 نقطة ليصل الي 9778 نقطة وسط  قيم تداولات تصل الي مليار و250 مليون بنهاية الجلسة. 

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