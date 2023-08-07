إحصائية أمريكية: القاهرة يسكنها 7400 مليونير و5 مليارديرات

حلت العاصمة المصرية "القاهرة" في المرتبة الرابعة عربيا، ضمن قائمة المدن العالمية التي يسكنها المليونيرات، ووفق إحصائية نشرها موقع " هينلي بارتنرز" الأمريكي، يوجد في القاهرة حاليا أكثر من 7400 مليونير و5 مليارديرات و27 شخصًا تجاوزت ثروتهم 100 مليون دولار.

إحصائية بعدد المليارديرات والمليونيرات في العالم

وجاءت مدينة نيويورك الأمريكية كأغنى مدينة في العالم، وفقًا لتقرير "Henley & Partners" لعام 2023، حيث تضم المدينة أكبر عدد من الأثرياء بقيمة صافية تتجاوز المليون دولار، وعددهم 340.000 نسمة، بالإضافة إلى إلى 58 مليارديرًا و724 شخصًا تتجاوز ثروتهم 100 مليون دولار.

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تضمنت قائمة الموقع الأمريكي، أغنى 50 مدينة ثلاث مدن عربية. احتلت دبي المرتبة 20 عالميًا بـ 68.400 مليونير و 15 مليارديرًا و206 أشخاص تتجاوز ثروتهم 100 مليون دولار.

جاءت العاصمة الإمارتية “أبوظبي” في المرتبة الثانية عربيًا و39 عالميًا بعدد 24200 مليونير.

ترتيب القاهرة بين عواصم العالم التي يسكنها مليونيرات

فيما احتلت العاصمة القطرية "الدوحة" المرتبة 44 عالميا، والثالثة عربيا، حيث بلغ عدد أصحاب الملايين 21،500 شخص، و48 من أصحاب الثروات الفائقة تجاوزوا 100 مليون دولار.

بينما احتلت العاصمة السعودية الرياض المرتبة الرابعة عربيا، والـ47 عالميا، بأكثر من 18100 مليونير تتجاوز ثروتهم مليون دولار، و8 مليارديرات، و63 شخصا تتجاوز ثرواتهم 100 مليون دولار.

أما العاصمة المصرية القاهرة فقد احتلت المرتبة الرابعة عربيًا بأكثر من 7400 مليونير و5 مليارديرات و27 شخصًا تتجاوز ثروتهم 100 مليون دولار.

وسجلت إمارة الشارقة أعلى معدلات زيادة في عدد المليونيرات في الوطن العربي والسابعة عالميا بنسبة 84٪ خلال العقد الماضي، ليصل عددهم إلى 3800 شخص.

وجاءت الدار البيضاء في القائمة، حيث ارتفع عدد أصحاب الملايين بنسبة 28٪ إلى 2800 شخص.

يشار إلى إن الموقع الأمريكي يقوم باعتماد هذه النسب بناء على امتلاك الدولار الأمريكي وليس العملة المحلية للدول الموضوعة في التنصيف.

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