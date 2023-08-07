هبوط مفاجئ لسعر الذهب بمنتصف التعاملات، مؤشر الذهب بالبورصة المصرية مباشر

هبوط مفاجئ لسعر الذهب بمنتصف التعاملات، تشهد أسعار الذهب الآن استقرارًا عالميًّا، وذلك واضح بحركة المؤشرات العالمية، بالإضافة إلى أن السوق المحلي يشهد استقرارًا بسعر جرام الذهب لعيار 24 بالأسواق محليًّا ليصل سعر الجرام للشراء إلى 2453.42 جنيه، وتقدم فيتو آخر تطورات أسعار الذهب بالسوق المحلي من خلال موقع البورصة المصرية، وهناك حالة من الاستقرار في سعر الذهب في الأسواق المحلية، وفقا لتوقعات خبراء أسواق المال والمحللين الفنيين لمؤشرات الذهب.

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التحليل الفنى لمؤشر الذهب، فيتو

مؤشر الذهب بموقع البورصة المصرية

وجاءت أسعار الذهب اليوم بحركة التداولات للذهب عيار 24 في السوق المحلي حوالى 2453.42 جنيه، ويمكن القول إن السعر الاسترشادي لـسعر جرام الذهب اليوم هو معيار ومقياس لحركة تداولات الذهب يوميًّا بالأسواق، والمنشور على موقع البورصة المصرية وعلى حسب سعر الأوقية بالبورصات العالمية يمكن تحديد سعر الجرام، وبحسب السعر المتاح على موقع البورصة المصرية، فإن السعر المتاح للشراء لعيار 24 يمكنك معرفته يوميًّا من خلال الموقع الرسمي للبورصة المصرية باستثناء يومي العطلات، الجمعة والسبت من هنـــــــــا.

المؤشر العالمي للذهب

كما يمكن القول إن الوقت الحالي يشهد مؤشر الذهب العالمي، رسم قناة سعرية جديدة للذهب، وذلك بسبب زيادة سعر صرف الفائدة أواخر الشهر الماضي باجتماع البنك الفيدرالي الأمريكي، وكان ذلك ناتج عن ترند صاعد طوال شهر يوليو بسبب نسبة الشكاوى المتزايدة فى الولايات المتحدة والذي أعطانا بنسبة كبيرة أن الشهر القادم سوف يتراوح سعر الذهب من 1930 إلى 1920 دولارا للأونصة الواحدة وإذا جاء الصعود سيكون تصحيحا إلى المستوى 1975 نقطة.

مؤشر الذهب، فيتو

انخفاض مؤشر الدولار وتراجع العائد على سندات الخزانة

جدير بالذكر ان مؤشر الدولار انخفض وتراجع العائد على سندات الخزانة لأجل 10 أعوام من مستويات مرتفعة بلغها في نوفمبر بعد تقرير الوظائف الذي أصدرته وزارة العمل يوم الجمعة، كما أن الاقتصاد الأمريكي أضاف وظائف أقل من المتوقع في يوليو الماضي.

رفع الفائدة في البنك المركزي الأمريكي

وتعزز الأدلة الجديدة على أن سوق العمل تتباطأ التصور بأن أحدث رفع للفائدة في البنك الفيدرالي الأمريكي قد يكون الأخير في دورة التشديد النقدي الحالية.