ماذا تعرف عن التحليل الفني لمؤشرات البورصة ؟ (دليلك لاحتراف التداول)

المتداول في البورصة مثله مثل الصانع والكاتب والفنان، يجب علية أن يدرس ويتعلم ويكتسب الخبرة اللازمه لتؤهله كي يعر ف الجانب النظري لتلك الحرفة والصنعة، وبدون العلم والمرجع لن يكون هناك جانب علمي وتطبيق له، ويمكن القول إن التحليل الفني ليس علم ولا توجد له قواعد وأسس ثابتة فهو رغم الحالة النظامية له إلا أنه مبنى على أساس التجربة العملية للتداول والتاريخ المرجعي لكل سهم ومبنى أيضًا على الأخبار الداخلية والخارجية والإشاعات وكل المؤثرات التي تحدث وتؤثر في السوق المالي لكل بلد.

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التحليل الفني، فيتو

كيف نحدد ما إذا كان السوق سيرتفع أم سينخفض في البورصة

هناك طريقتان يستخدمهما المتداولون للوصول إلى السوق لتحديد ما إذا كان السوق سيرتفع أم ينخفض وتعرف هذه بالتحليلات الأساسية والفنية، كما إنها طريقة مشابهة لتلك التي تتبعها عند شراء سيارة جديدة يمكنك تحليل سعرها، ولكن من ناحية أخرى يمكنك إلقاء نظرة على محركها وهيكلها وغيرها.. إلخ، كما أن التحليل الفني يضم في الاعتبار حركة السعر، متجاهلًا العوامل الأساسية، حيث يفترض أن جميع هذه العوامل التي تؤثر في سعر السوق موجودة ضمن هذه الحركات، لذلك كل ما يحتاج إليه هو فحص السعر فقط.

مؤشرات التحليل الفني، فيتو

قانون أساسي مبني على تجربه المتداولين - التاريخ يعيد نفسه

حجر الزاوية في التحليل الفني هو الاعتقاد بأن التاريخ يميل إلى تكرار نفسه على سبيل المثال، إذا ارتفع الجنيه مقابل الدولار الأميركي قبل اجتماعات بنك الاحتياطي الفيدرالي، فسيشتري المتداول الزوج قبل قرار أسعار الفائدة التالي على هذا النحو، يستخدم المحللون الفنيون بيانات الأسعار التاريخية لمساعدتهم على التنبؤ بالمكان المحتمل أن تتجه إليه الأسعار. هذا هو المكان الذي تأتي فيه مستويات الدعم والمقاومة.

التحليل الفني، فيتو

ما أهمية الرسم البياني في التحليل الفني

تميل الرسوم البيانية إلى تشكيل الأشكال التي حدثت تاريخيًّا، وتحليل الأنماط السابقة يساعد المحللين الفنيين على التنبؤ بحركات السوق المستقبلية المحتملة كما يركز هذا المبدأ على اعتقاد المحلل الفني بأن التداول مرتبط بشكل كبير بالاحتمال وأن تحليل الأشكال التاريخية يمنح المحلل ميزة قبل فتح التداول.

الرسم البياني للتوضيح، فيتو

هل هناك توقع يصل إلى حد التنبؤ؟

التحليل الفني هو التوقع العملي لحركات الأسعار المستقبلية المحتملة مبنية على دراسة تحركات الأسعار السابقة التاريخ السابق للمؤشرات، يعتقد المحللون الفنيون أنه إذا كان مؤشر إيجي اكس 30، في ارتفاع سابق، فقد يرتفع أكثر في المستقبل لأنه في اتجاه تصاعدي وهناك العديد من التقنيات المختلفة لتحديد الاتجاهات، ولكن مثل التنبؤ بالطقس فإن نتائج التحليل الفني لا تغطي جميع الاحتمالات المحتملة بدلًا من ذلك، يمكن للتحليل الفني أن يساعد المستثمرين في توقع ما قد يحدث مع الأسعار ولو شيئًا بسيطًا.