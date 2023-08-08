الثلاثاء 08 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

اقتصاد

ماذا تعرف عن التحليل الفني لمؤشرات البورصة ؟ (دليلك لاحتراف التداول)

التحليل الفني، فيتو
التحليل الفني، فيتو

المتداول في البورصة مثله مثل الصانع والكاتب والفنان، يجب علية أن يدرس ويتعلم ويكتسب الخبرة اللازمه لتؤهله كي يعر ف الجانب النظري لتلك الحرفة والصنعة، وبدون العلم والمرجع لن يكون هناك جانب علمي وتطبيق له، ويمكن القول إن التحليل الفني ليس علم ولا توجد له قواعد وأسس ثابتة فهو رغم الحالة النظامية له إلا أنه مبنى على أساس التجربة العملية للتداول والتاريخ المرجعي لكل سهم ومبنى أيضًا على الأخبار الداخلية والخارجية والإشاعات وكل المؤثرات التي تحدث وتؤثر في السوق المالي لكل بلد.

Advertisements

اقرأ التالي: البورصة تربح 9 مليارات جنيه بختام تعاملات اليوم

التحليل الفني، فيتو 

 

كيف نحدد ما إذا كان السوق سيرتفع أم سينخفض في البورصة 

هناك طريقتان يستخدمهما المتداولون للوصول إلى السوق لتحديد ما إذا كان السوق سيرتفع أم ينخفض وتعرف هذه بالتحليلات الأساسية والفنية، كما إنها طريقة مشابهة لتلك التي تتبعها عند شراء سيارة جديدة يمكنك تحليل سعرها، ولكن من ناحية أخرى يمكنك إلقاء نظرة على محركها وهيكلها وغيرها.. إلخ، كما أن التحليل الفني يضم في الاعتبار حركة السعر، متجاهلًا العوامل الأساسية، حيث يفترض أن جميع هذه العوامل التي تؤثر في سعر السوق موجودة ضمن هذه الحركات،  لذلك كل ما يحتاج إليه هو فحص السعر فقط.  

 

مؤشرات التحليل الفني، فيتو 

 

قانون أساسي مبني على تجربه المتداولين - التاريخ يعيد نفسه

حجر الزاوية في التحليل الفني هو الاعتقاد بأن التاريخ يميل إلى تكرار نفسه على سبيل المثال، إذا ارتفع الجنيه مقابل الدولار الأميركي قبل اجتماعات بنك الاحتياطي الفيدرالي، فسيشتري المتداول الزوج قبل قرار أسعار الفائدة التالي على هذا النحو، يستخدم المحللون الفنيون بيانات الأسعار التاريخية لمساعدتهم على التنبؤ بالمكان المحتمل أن تتجه إليه الأسعار. هذا هو المكان الذي تأتي فيه مستويات الدعم والمقاومة.

التحليل الفني، فيتو 

 

ما أهمية الرسم البياني في التحليل الفني 

تميل الرسوم البيانية إلى تشكيل الأشكال التي حدثت تاريخيًّا، وتحليل الأنماط السابقة يساعد المحللين الفنيين على التنبؤ بحركات السوق المستقبلية المحتملة كما  يركز هذا المبدأ على اعتقاد المحلل الفني بأن التداول مرتبط بشكل كبير بالاحتمال وأن تحليل الأشكال التاريخية يمنح المحلل ميزة قبل فتح التداول.

 

الرسم البياني للتوضيح، فيتو 

 

هل هناك توقع يصل إلى حد التنبؤ؟ 

التحليل الفني هو التوقع العملي لحركات الأسعار المستقبلية المحتملة مبنية على دراسة تحركات الأسعار السابقة التاريخ السابق للمؤشرات،  يعتقد المحللون الفنيون أنه إذا كان مؤشر إيجي اكس 30، في ارتفاع سابق، فقد يرتفع أكثر في المستقبل لأنه في اتجاه تصاعدي وهناك العديد من التقنيات المختلفة لتحديد الاتجاهات، ولكن مثل التنبؤ بالطقس فإن نتائج التحليل الفني لا تغطي جميع الاحتمالات المحتملة بدلًا من ذلك، يمكن للتحليل الفني أن يساعد المستثمرين في توقع ما قد يحدث مع الأسعار ولو شيئًا بسيطًا.

 

تأثير ارتفاع سعر الفائدة في أولى جلسات البورصة هذا الأسبوع، خبير يوضح

هبوط مفاجئ لسعر الذهب بمنتصف التعاملات، مؤشر الذهب بالبورصة المصرية مباشر

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

التاريخ المرجعى لكل سهم البورصة التجربه العملية للتداول التحليل الفنى حركة السعر المحللون الفنيون مستويات الدعم حركات السوق

مواد متعلقة

خبير: البورصة تختتم تداولات الإثنين بصعود قوي والمؤشرات تقترب من المستوى 18400

هبوط مفاجئ لسعر الذهب بمنتصف التعاملات، مؤشر الذهب بالبورصة المصرية مباشر

تأثير ارتفاع سعر الفائدة في أولى جلسات البورصة هذا الأسبوع، خبير يوضح

قلة السيولة ورفع الفائدة، كيف تواجه البورصة التحديات؟ خبيرة توضح

الأكثر قراءة

عليه إجماع، شبانة يكشف خليفة مرتضى منصور في رئاسة الزمالك

الأرصاد تزف بشرى عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم حتى السبت وتحذر من ظاهرتين

عملية جراحية عاجلة للفنانة آمال ماهر، ومروة نصر: حالتها حرجة وادعوا لها

توابع زلزال سعر الفائدة، قفزة جديدة في أسعار سيارات رينو في أغسطس، تصل إلى 245 ألف جنيه

مرتضى منصور يهاجم شيكابالا: أنا تركت رئاسة الزمالك بسببك وتسريبك للأخبار بتسيء لنفسك

احنا مش الجبلاية، اتحاد اليد يحدد 4 أزمات أدت لوقف القيد بالزمالك ومنعه من المشاركة بالبطولة العربية

نجيب ساويرس يكشف عن الرئيس المفضل له

اصطياد المتلاعبين بالبورصة وأزمة طاقة عربية، أسباب التجديد لرئيس الهيئة للرقابة المالية

Advertisements

منوعات

المزيد

شبيه ماسك الصيني يخوض نزالا مع زوكربيرج على تيك توك (فيديو)

حادث مأساوي، الطفل محمد الشهراني يثير تفاعل السعوديين على مواقع التواصل

روسيا تستعد لإطلاق أول رحلة إلى القمر منذ 47 عاما

مصرع إيطالي قتل بقطع جبن، ما القصة؟

المزيد

خدمات

المزيد

سعر الجنيه مقابل الدولار اليوم الثلاثاء

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الإثنين 7-8-2023 في نهاية التعاملات

سعر القصدير عالميا اليوم الإثنين 7-8-2023

سعر السكر اليوم الإثنين 7-8-2023 في السوق المحلي

المزيد

انفوجراف

4 نجوم وصديقه نصحوها تبعد عنه وفنان مشهور ساعدها تتجوزه.. دلال عبد العزيز وسمير غانم ثنائي جمعهما الفن والحب ولم يفرقهما المرض (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العصر اليوم الثلاثاء 8- 8-2023 بتوقيت القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الظهر اليوم الثلاثاء 8- 8-2023 بتوقيت القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الفجر اليوم الثلاثاء 8- 8-2023 بتوقيت القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية