الإثنين 07 أغسطس 2023
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اقتصاد

خبير: البورصة تختتم تداولات الإثنين بصعود قوي والمؤشرات تقترب من المستوى 18400

مؤشرات البورصة، فيتو
مؤشرات البورصة، فيتو

ارتفعت مؤشرات البورصة بختام جلسه، اليوم الإثنين، ثاني أيام التداول، وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.80 % عند مستوى 17839 نقطة، وصعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.62 % عند مستوى 3595.48 نقطة.

 

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عمرو عبد الله، فيتو 

ومن جانبه قال عمرو عبد الله خبير أسواق المال لـ “ فيتو ”: صعود المؤشرات اليوم بقوة يدل على استقرار حركة التعاملات والتداولات بالسوق المصري دون التأثر بأسعار الفائدة مطلقا او التأثر بالأحداث الخارجية الاقتصادية بشكل عام.

 

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وأضاف عبد الله أن المؤشرات على مقربة واضحة من الوصول إلى المستوى التاريخي 18400 نقطة قد نصل إليها الأسبوع القادم، ومن المؤكد أن السرعة في برنامج الطروحات يدعم ويقوي تلك الأداة الاستثمارية التي لم تأخذ حقها خلال السنوات السابقة.

 

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زيادة أسعار الفائدة وتحجيم الطلب قدر المستطاع وهل أثر على تعاملات أمس واليوم؟

إن زيادة أسعار الفائدة جاءت لتحجيم الطلب قدر المستطاع مع ضمان حد أدنى من  معدلات الاستثمار المباشر على أقل تقدير وقد تكون المكاسب من الزيادة البسيطة في الوقت الحالي أكثر من التوسع في السياسة الانكماشية وهذا الحال الآن في قرار المركزي، كما أن التثبيت أيضا أفضل ليس لبقاء معدلات الاستثمار فحسب ولكن للبورصة بشكل مباشر.

 

على غير العادة، جاء القرار برفع سعر الفائدة، حيث أن التثبيت لسعر الفائدة فسيكون له تفسيرين إن كان الثبات عند مستويات عليا فتأثيره سلبي على البورصة وإن كان التثبيت عند مستويات أحادية ومتدنية بالأساس كان إيجابيا  للبورصة ولكن لكل قاعدة استثناءات وهنا نجد مع الزخم في الأخبار  الإيجابية بالبورصة قد يبتلع السوق رفع الفائدة متجاهلا السياسة النقدية.

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