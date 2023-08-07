ضربة كبرى لروسيا، أوكرانيا تكشف كواليس محادثات جدة

قال مدير مكتب الرئيس الأوكراني أندريه يرماك، اليوم الإثنين، إن المحادثات بشأن الحرب الأوكرانية التي انعقدت في السعودية في مطلع الأسبوع وجهت «ضربة كبرى» لروسيا.

وأوضح مدير مكتب زيلينسكي، أن المشاركين اتفقوا على عقد اجتماع آخر للمستشارين السياسيين في غضون 6 أسابيع.

وأضاف في إفادة صحفية بكييف أن الدول المشاركة في اجتماع جدة لم تبحث أي مبادرات سلام أخرى باستثناء الأوكرانية.

وشدد يرماك على أن جميع المشاركين أيدوا بشكل كامل استقلال أوكرانيا وسلامة أراضيها.

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البيان الختامي لمحادثات جدة بشأن أوكرانيا

ومساء أمس، صدر البيان الختامي لمحادثات جدة بشأن حرب روسيا وأوكرانيا، المقام في المملكة العربية السعودية بحضور أكثر من 40 دولة.

وقال البيان الختامي: "المحادثات أسهمت في بناء أرضية مشتركة للسلام، وتم الاتفاق على استمرار التشاور بشأن الأزمة".

وأكد البيان الختامي لمحادثات جدة بشأن أوكرانيا ضرورة الاستفادة من الآراء المقترحة، مشددا علي أن الاجتماع تطرق لمقترحات وآراء إيجابية.

ووصفت أوكرانيا محادثات جدة بشان حل الأزمة الأوكرانية بمشاركة أكثر من 40 دولة بالمثمرة.

وقال أندريه يرماك مدير مكتب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في بيان عن محادثات جدة بشأن الحرب في بلاده فوصفها بـ"المثمرة جدا حول المبادئ الأساسية التي يجب أن يُبنى عليها سلام عادل ودائم".

وقالت أوكرانيا وحلفاؤها إن المحادثات محاولة للحصول على دعم دولي واسع للمبادئ التي تريد كييف أن تكون أساسا للسلام، ومنها انسحاب جميع القوات الروسية وعودة جميع الأراضي الأوكرانية إلى سيطرتها.



البيت الأبيض يشكر السعودية بسبب مشاورات حرب روسيا وأوكرانيا

وأعربت الولايات المتحدة الأمريكية أمس الأحد عن شكرها للمملكة العربية السعودية على استضافة 40 دولة للتشاور بشأن حرب روسيا وأوكرانيا.

وقال البيت الأبيض: "مشاورات جدة كانت فرصة لمناقشة كيفية إنهاء الحرب في أوكرانيا.. المشاورات حول أوكرانيا كانت جيدة وبناءة نحو تحقيق سلام عادل".

السعودية تستضيف اجتماعا بشأن الأزمة الأوكرانية

واحتضنت السعودية، يوم السبت، اجتماعًا لمستشاري الأمن الوطني وممثلي عدد من الدول بشأن الأزمة الأوكرانية.