زيلينسكي: روسيا استخدمت 65 صاروخا و178 طائرة مسيرة ضدنا خلال أسبوع

قال الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، إن روسيا استخدمت 65 صاروخا مختلفا و178 طائرة مسيرة ضد بلاده خلال أسبوع.

وكتب زيلينسكي عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "في هذا الأسبوع وحده، استخدم (الإرهابيون الروس) بالفعل 65 صاروخًا مختلفًا و178 طائرة مسيرة هجومية ضدنا، بما في ذلك 87 صاروخ شاهد، تمكنا من إسقاط عدد كبير منها".

روسيا تستخدم 65 صاروخا و178 طائرة مسيرة ضد أوكرانيا خلال أسبوع

وأضاف: سنبذل قصارى جهدنا لجعل درع السماء أقوى. هنا، في سمائنا، يمكننا أن نثبت أن الإرهاب يخسر، يمكننا جميعًا إثبات ذلك، جميع الشركاء، العالم الحر بأكمله.

Advertisements

وتابع: أثبت محاربونا أنه يمكننا إسقاط الصواريخ الباليستية الروسية التي تطلق من الجو، صواريخ كينجال التي طالما تفاخرت بها موسكو، لم تعد قادرة على تقويض الأمن المشترك، وهذا هو سبب أهمية الموقف المسؤول لكل شريك في إمدادهم بأنظمة الدفاع الجوي والصواريخ.

وأشار إلى أن الحماية الكاملة ضد الإرهاب مطلوبة هنا، حتى لا تكون هناك حاجة لاحقًا للتفكير في حماية الدول الأخرى منه، يمكن لأوكرانيا الفوز في هذه المعركة، وسيضمن درع السماء لدينا في النهاية الأمن لأوروبا بأكملها، أنا ممتن لكل دولة ولكل زعيم يساعد.

البيان الختامي لمحادثات جدة بشأن أوكرانيا

في سياق متصل، صدر البيان الختامي لمحادثات جدة بشأن حرب روسيا وأوكرانيا، المقام في المملكة العربية السعودية بحضور أكثر من 40 دولة.

وقال البيان الختامي: "المحادثات أسهمت في بناء أرضية مشتركة للسلام، وتم الاتفاق على استمرار التشاور بشأن الأزمة".

وأكد البيان الختامي لمحادثات جدة بشأن أوكرانيا ضرورة الاستفادة من الآراء المقترحة، مشددا علي أن الاجتماع تطرق لمقترحات وآراء إيجابية.

ووصفت أوكرانيا محادثات جدة بشان حل الأزمة الأوكرانية بمشاركة أكثر من 40 دولة بالمثمرة.

وقال أندريه يرماك مدير مكتب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في بيان عن محادثات جدة بشأن الحرب في بلاده فوصفها بـ"المثمرة جدا حول المبادئ الأساسية التي يجب أن يُبنى عليها سلام عادل ودائم".

وقالت أوكرانيا وحلفاؤها إن المحادثات محاولة للحصول على دعم دولي واسع للمبادئ التي تريد كييف أن تكون أساسا للسلام، ومنها انسحاب جميع القوات الروسية وعودة جميع الأراضي الأوكرانية إلى سيطرتها.



البيت الأبيض يشكر السعودية بسبب مشاورات حرب روسيا وأوكرانيا

وأعربت الولايات المتحدة الأمريكية اليوم الأحد عن شكرها للمملكة العربية السعودية على استضافة 40 دولة للتشاور بشأن حرب روسيا وأوكرانيا.

وقال البيت الأبيض: "مشاورات جدة كانت فرصة لمناقشة كيفية إنهاء الحرب في أوكرانيا.. المشاورات حول أوكرانيا كانت جيدة وبناءة نحو تحقيق سلام عادل".

وتستمر مباحثات مستشاري الأمن الوطني وممثلي عدد من الدول بشأن الأزمة الأوكرانية في مدينة جدة السعودية لليوم الثاني على التوالي، اليوم الأحد، ومن المتوقع أن يصدر بيان ختامي بعد انتهاء اجتماعات اليوم.

مباحثات جدة بشأن حرب روسيا وأوكرانيا

واختتم اليوم الأول للمباحثات، أمس السبت، بمشاركة أكثر من أربعين دولة، حيث قدمت خلاله أوكرانيا صيغة سلام من 10 نقاط لمناقشتها.

في حين أكد مصدر بالوفد الأوكراني في تصريحات لـ"العربية الحدث" أن صيغة السلام التي قدمها في جدة دعمتها دول عدة، ولقيت دعما أكثر من تلك التي طرحت في كوبنهاجن.

وضع صيغة مقترحة للسلام في أوكرانيا

ومن جانبه، أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن وفد بلاده يعمل في اجتماع لمستشاري قادة الدول في جدة على وضع صيغة مقترحة للسلام.

وقال زيلينسكي في حسابه على "تويتر"، أمس السبت، إن الوفد الأوكراني المشارك في اجتماع قادة الدول بشأن السلام بين أوكرانيا وروسيا يبذل جهودًا مكثفة.

تأتي المحادثات بجدة في أعقاب اجتماعات أجريت في يونيو بكوبنهاجن، ولم يصدر في ختامها بيان رسمي.

السعودية تستضيف اجتماعا بشأن الأزمة الأوكرانية

واحتضنت السعودية، أمس السبت، اجتماعًا لمستشاري الأمن الوطني وممثلي عدد من الدول بشأن الأزمة الأوكرانية.

وقال مشاركون في الاجتماعات، التي ذكر الأوكرانيون أنها تضم ممثلين لنحو 40 دولة، بدأت في فترة بعد الظهر في مدينة جدة.

وبحسب جدول أعمال اطلعت عليه وكالة فرانس برس، تضمنت الجلسات ثلاث ساعات من إلقاء البيانات من مختلف الوفود، ثم إجراء مناقشات مغلقة لمدة ساعتين، وأخيرا عشاء عمل.

وفي وقت سابق السبت، قال رئيس مكتب الرئاسة الأوكرانية أندري يرماك قبل وصوله إلى جدة لترؤس وفد بلاده "أتوقع ألا تكون المحادثات سهلة"، مضيفا: "لدينا خلافات كثيرة وسمعنا مواقف كثيرة، لكن من المهم أن نشارك أفكارنا".

وتابع: "مهمتنا هي توحيد العالم كله حول أوكرانيا".

يذكر أن روسيا بدأت عملية عسكرية في أوكرانيا في 24 فبراير 2022، وفشلت في محاولتها الاستيلاء على العاصمة كييف لكنها استولت على مساحات شاسعة من الأراضي في الشرق فيما تقاتل القوات الأوكرانية المدعومة من الغرب لاستعادتها.

نقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدا مستمرا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبارالرياضة ، أخبارمصر، أخباراقتصاد، أخبارالمحافظات، أخبارالسياسة، أخبارالحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجيةوالداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.