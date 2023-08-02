قواعد التوزيع الجغرافى بتنسيق الجامعات المصرية 2023

قواعد التوزيع الجغرافى بالتنسيق، يبحث طلاب الثانوية العامة وأولياء الأمور عن قواعد التوزيع الجغرافي لطلاب الثانوية العامة 2023، في تنسيق القبول بالجامعات المصرية 2023.

ووفقا لـتنسيق الجامعات 2023، فإن قواعد التوزيع الجغرافى بالتنسيق 2023، يجب أن يلتزم بها الطالب خلال تسجيل الرغبات في تنسيق المرحلة الأولى بتنسيق الجامعات المصرية 2023،

يتم توزيع الطلاب وفقًا لتجميع الجامعات في عدة مجموعات (بالنسبة للإدارات التعليمية) ويلتزم الطالب باختيار الكليات الممكنة في قطاع ما من المجموعة (أ) قبل البدء في اختيار كليات أخرى من قطاع المجموعة (ب) ويلتزم الطالب باختيار الكليات الممكنة من قطاع المجموعة (ب) قبل البدء فى أي اختيار من قطاع المجموعة (ج) كما يلي:

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مجموعة (أ) إجبارية: وهي الجامعة أو الجامعات الأقرب لإدارته التعليمية، وفي بعض الحالات تكون أكثر من جامعة؛ لأن إدارته التعليمية تقع في حيز متساوي المسافة بين الجامعتين.



مجموعة (ب) إجبارية: بعد استكمال الاختيارات في المنطقة (أ): عدة جامعات تقع قرب حيز الإدارة التعليمية للطالب، ولا يوجد فرق في اختيار أى منها قبل الأخرى.



مجموعة (ج): باقي الجامعات التي بها كليات لهذا القطاع، يسمح للطالب باختيار أي منها، وتعتبر متساوية، حيث إنها جميعًا تبعد عن محل سكنه وإدارته التعليمية.

تنسيق الجامعات 2023، فيتو

هل يحق للطالب تغيير محل إقامته لتغيير التوزيع الجغرافي؟

لا يحق للطالب ذلك، حيث إن التوزيع الجغرافى يكون وفقًا للإدارة التعليمية الحاصل منها الطالب على شهادة الثانوية العامة، ولا يُعتد بتغيير محل الإقامة الجديد.

تنسيق الكليات 2023 ، أعلنت وزارة التعليم العالى والبحث العلمى أن انطلاق تنسيق الكليات 2023 المرحلة الأولى سيكون السبت المقبل؛ وذلك بعد استلام نتيجة الثانوية العامة 2023 والكشف عن العدد النهائى لأعداد الناجحين بالدور الأول وكذلك المجمع التكرارى.

تنسيق الجامعات 2023 الحد الأدنى لتنسيق المرحلة الأولى

الشعبة العلمية

-362 درجة فأكثر أي بنسبة 88.29% فأكثر

-22304 طلاب

الشعبة الهندسية

-342 درجة فأكثر أي بنسبة 83.41% فأكثر

-15013 طالبا

الشعبة الأدبية

- 289.5 درجة فأكثر أي بنسبة 70.61% فأكثر

-74923 طالبا

الحد الأدنى للمرحلة الأولى من تنسيق الكليات 2023

وكشف مصدر مسؤول بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي أنه تم وضع الحد الأدنى للمرحلة الأولى من تنسيق الكليات 2023 بدقة، وفقًا للأعداد المطلوب التحاقها بالجامعات.

وأضاف المصدر بوزارة التعليم العالي، أنه بمجرد الحصول على نتيجة الثانوية العامة 2023 الرسمية من وزارة التربية والتعليم تم البدء الفوري فى شرائح المجاميع لوضع الحدود الدنيا للمرحلة الأولى للتنسيق ووضع الجدول الزمنى لإتاحة موقع التنسيق لطلاب الثانوية لتسجيل الرغبات عبر موقع التنسيق الإلكترونى.

خطوات تسجيل الرغبات في تنسيق الكليات 2023

وينشر موقع فيتو، كيفية تسجيل الرغبات للطلاب الذين هم ضمن المرحلة الأولى لتنسيق الجامعات 2023 عبر موقع الإلكتروني، جاءت على النحو التالي:

الدخول على موقع التنسيق الإلكتروني من هــنـــا.

الضغط على خدمات تنسيق الثانوية العامة.

إدخال رقم الجلوس والرقم السري.

تسجيل الرغبات التي تحتوي على 75 رغبة.

الضغط على عبارة تم بعد التأكيد من الرغبات.

سيظهر قائمة الرغبات المسجلة والمسجل بها رقم الإيصال.

يجب حفظها أو طباعتها أو التعديل عليها.

بشرى لطلاب المرحلة الأولى من تنسيق الكليات

وأوضح مصدر مسئول بوزارة التعليم العالي لـ فيتو، أنه ضمن قواعد تنسيق الجامعات 2023 أن يكون توزيع للـ 1500 طالب الأوائل على مستوى الجمهورية فى شهادة الثانوية العامة المصرية عام 2023 ( 500 علوم + 500 رياضيات + 500 أدبى) وفقا للترتيب المحدد من وزارة التربية والتعليم استثناء من قواعد القبول الجغرافى والإقليمى المعمول بها عند توزيعهم على الكليات والمعاهد الجامعية من خلال التنسيق الإلكترونى، مع إعفائهم من المصروفات الدراسية فى البرامج العامة بالجامعات الحكومية واستمرار تمتعهم بهذه الميزة فى حالة حصولهم على تقدير ممتاز فى نهاية كل فرقة دراسية خلال المرحلة الجامعية الأولى.

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فيتو تطلق أكبر خدمة لـ تنسيق الجامعات 2023

وتطلق بوابة «فيتو»، أكبر خدمة تعليمية لتنسيق الجامعات 2023، حيث كل ما يهم طلاب الثانوية العامة من شروط القبول بالكليات والمعاهد العليا الحكومية والخاصة والأهلية والدولية والتكنولوجية اضغط هنا

وتشمل خدمة تنسيق الجامعات 2023 تفاصيل البيانات الخاصة بطلاب الثانوية، وخطوات تسجيل الرغبات بالمراحل الرئيسية لتنسيق الجامعات 2023، سواء المرحلة الأولى، والتي تختص بكليات القمة، والمرحلة الثانية والثالثة، وأيضا قوائم الكليات الحكومية، وشروط الالتحاق بها، وطرق التقدم لاختبارات القدرات للالتحاق بكليات «التربية الرياضية، والتربية الفنية والفنون الجميلة والفنون التطبيقية والتربية الموسيقية، والتربية النوعية، وشروط القبول بكل كلية».