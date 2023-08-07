أخبار مصر اليوم: بيان عاجل من الكهرباء بشأن تخفيف الأحمال.. ووفاة طبيبة بمستشفى الزهراء الجامعي أثناء نومها في فترة راحة

نشر قسم الأخبار بموقع فيتو العديد من الموضوعات التي تهم قاعدة كبيرة من القراء، وإليكم أبرز عناوين الموضوعات المنشورة:

مرفق الكهرباء: عودة انخفاض الأحمال على شبكة الكهرباء وزيادة 10100 ميجاوات في الإنتاج

أكد جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، أن الأحمال الكهربائية على شبكة الكهرباء عادت للانخفاض، اليوم الإثنين، وذلك بعد ارتفاعها أمس الأحد وأول أمس السبت تزامنا مع عودة ارتفاع درجات الحرارة التي تضرب محافظات الجمهورية.



وقال جهاز تنظيم الكهرباء وحماية المستهلك أن الأحمال الكهربائية على الشبكة الموحدة للكهرباء جلت اليوم 35 آلاف وات، بانخفاض 200 ميجاوات عن الأحمال الكهربائية أمس الأحد وأول أمس السبت.

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وفاة طبيبة بمستشفى الزهراء الجامعي أثناء نومها في فترة راحة

توفيت الطبيبة نورا نجيب طبيب مقيم التخدير والرعاية المركزة بمستشفى الزهراء الجامعي اليوم الإثنين.

وأكد زملاء الطبيبة أنها توفيت أثناء أخذها فترة راحة من العمل داخل المستشفى حيث توفيت وهي نائمة على سريرها في سكن الأطباء.

الأوقاف تعلن موعد الاختبارات الأولية لمسابقة إقامة الشعائر بالمكافأة

أعلنت وزارة الأوقاف أسماء ومواعيد الاختبارات الأولية بالمديريات الإقليمية لمسابقة إقامة الشعائر بالمكافأة من أعضاء المقارئ المعتمدين العاملين بالجهاز الإداري للدولة من غير الأئمة، وذلك في تمام الساعة العاشرة صباحًا حسب المواعيد المقررة بالجداول، علمًا بأنه لن يسمح بدخول الاختبار إلا بإحضار صورة من بطاقة الرقم القومي، وإفادة من جهة العمل، وصورة شخصية، وذلك على النحو التالي:



يوم الاثنين الموافق 14 / 8 / 2023 لمراجعة الأسماء اضغط هنا

رئيس الوزراء يصل مطار القاهرة عائدًا من الأردن

وصل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، إلى مطار القاهرة الدولي، عائدًا من العاصمة الأردنية عَمّان، في ختام زيارة رسمية على رأس وفد رفيع المستوى، ترأس خلالها اجتماعات الدورة الحادية والثلاثين للجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة، بمشاركة نظيره الأردني الدكتور بشر الخصاونة.

وكان في وداع رئيس الوزراء بمطار عَمان المدني (ماركا) لدى مغادرته الأردن اليوم، يوسف الشمالي، وزير الصناعة والتجارة والتموين ووزير العمل، رئيس بعثة الشرف، والسفير محمد سمير، سفير مصر لدى الأردن.



وشهدت الزيارة عدة فعاليات بدأت بعقد اجتماعات الدورة الحادية والثلاثين للجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة، وتبعها توقيع عدد من الوثائق في عدة مجالات، وإجراء لقاءات بين مسؤولي الجانبين.

هيئة الدواء تشهد تصدير أولى شحنات المستحضرات الدوائية المصرية إلى زيمبابوي

شهد، اليوم، الدكتور تامر عصام، رئيس هيئة الدواء المصرية، بحضور الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، واللواء طبيب بهاء الدين زيدان، رئيس هيئة الشراء الموحد، مراسم الاحتفال بتصدير أول شحنة من المستحضرات الطبية لمجموعة من الشركات المصرية إلى دولة زيمبابوي، وذلك بحضور السيدة مريم الكعبي، سفيرة الإمارات بجمهورية مصر العربية، شيبا شومبياوندا، سفير زيمبابوي بمصر، وجاسم القاسمي، السفير الإماراتي بزيمبابوي.

وزير التعليم العالي يشهد توقيع عقود تصنيع أول سيارة كهربائية مصرية

شهد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الإثنين، حفل توقيع عقود تصميم وتصنيع أول سيارة كهربائية مصرية محلية الصنع، وذلك بمقر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالعاصمة الإدارية، ومثل أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا فى توقيع العقود الدكتور محمود صقر، رئيس الأكاديمية، مع شركات من القطاع الخاص.

الفريق أول محمد زكي يلتقي وزير الدفاع لجمهورية صربيا

التقى الفريق أول محمـد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى بالسيد ميلوش فوتشيفيتش نائب رئيس الوزراء ووزير الدفاع بجمهورية صربيا والوفد المرافق له، الذى يزور مصر حاليًا فى زيارة رسمية تستغرق عدة أيام، حيث أجريت له مراسم استقبال رسمية بمقر الأمانة العامة لوزارة الدفاع، وعزفت الموسيقات العسكرية السلام الوطنى لكلا البلدين.

رئيس جامعة الأزهر يفتتح أعمال التطوير بمركز بيوتكنولوجيا التخمرات والميكروبيولوجيا

أشاد الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، بأعمال التطوير والتجديد التي تشهدها جميع قطاعات الجامعة بالقاهرة والأقاليم على جميع المستويات؛ جاء ذلك خلال افتتاح الدكتور سلامة داود، رئيس الجامعة، والدكتور محمود صديق، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث؛ لأعمال التجديد والتطوير بمركز بيوتكنولوجيا التخمرات والميكروبيولوجيا التطبيقية بكلية العلوم بنين بالقاهرة، والاحتفال بمرور 25عامًا على تأسيس المركز (اليوبيل الفضي).

وزراء مصر والأردن يستعرضون جوانب التعاون بين القاهرة وعمان

خلال فعاليات اجتماع الدورة الحادية والثلاثين للجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة، الذي عقد اليوم بمقر رئاسة الوزراء بالعاصمة الأردنية عَمّان، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور بشر الخصاونة، رئيس مجلس الوزراء الأردني، وبحضور عدد من الوزراء وكبار المسؤولين من الجانبين المصري والأردني، أشارت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، والمسئولة عن الجانب المصري في أعمال اللجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة، الى التنسيق والتعاون الذي تم بين الجانبين للإعداد لعقد هذا الاجتماع، موجهة في هذا الصدد الشكر للمسؤولين من الجانبين على المساهمة في الاعداد الجيد لهذا الاجتماع.