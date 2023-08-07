الإثنين 07 أغسطس 2023
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أخبار مصر

رئيس جامعة الأزهر يوجه باستثمار منتجات كلية الزراعة لخدمة منسوبي الجامعة

منتجات كلية الزراعة،
منتجات كلية الزراعة، بجامعة الأزهر، فيتو

تفقد الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، والدكتور محمود صديق، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، كلية الزراعة بالقاهرة.

وتضمنت الجولة المرور على مخبز الكلية، إضافة إلى موقع بيع المنتجات الغذائية، بجانب تفقد مواقع الإنتاج المختلفة في الكلية.

توجيه رئيس جامعة الأزهر بشأن منتجات كلية الزراعة

ووجه رئيس الجامعة إدارة الكلية باستثمار منتجات الكلية من اللحوم الطازجة، والطيور، والبيض، والأسماك، إضافة إلى منتجات الألبان؛ لخدمة منسوبي الجامعة وبيعها بأسعار مناسبة؛ طبقا لتوجه الدولة المصرية نحو التخفيف على المواطنين.

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 رسالة جامعة الأزهر لخدمة المجتمع

وأكد المركز الإعلامي في جامعة الأزهر أن ذلك يأتي في إطار رسالة جامعة الأزهر لخدمة المجتمع، وانطلاقًا من المتابعة الدائمة والمستمرة لجميع قطاعات الجامعة ووحداتها الإنتاجية؛ للوقوف على الخدمات المجتمعية التي تقدمها للمواطنين؛ للتخفيف عنهم. 

ورافق رئيس الجامعة في الجولة الدكتور جمال عبد ربه، عميد كلية الزراعة، والدكتور سليمان الرفاعي، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور عاصم كريم، وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث، والأستاذة سعاد بكر، الأمين العام المساعد لفرع البنات، إضافة إلى رؤساء الأقسام بالكلية.

وكان الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، يرافقه الدكتور محمود صديق، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، أجرى في وقت سابق جولة ميدانية؛ للاطمئنان على سير العمل داخل لجان الامتحانات الشفهية لطالبات الدراسات العليا  لطالبات شعبة الشريعة والقانون، وذلك بمقر مركز الحاسب الآلي بفرع البنات.

وقام رئيس الجامعة بتفقد اللجان للوقوف على مستوى حفظ الطالبات للقرآن الكريم، وتحدث مع أعضاء هيئة التدريس، داعيًّا بالتوفيق والسداد لجميع طالبات الدراسات العليا في مختلف القطاعات العربية والشرعية.

ووجه رئيس الجامعة الشكر لإدارة مركز الحاسب الآلي بفرع البنات؛ لتوفير قاعات الامتحان واجهزة الحاسب الآلي مدة الامتحان؛ مثمنًا تلك الجهود التي تؤكد الترابط والتلاحم بين جميع قطاعات الجامعة وبعضها البعض.

جاء ذلك بحضور الدكتورة عفاف أبو الفتوح، مديرة مركز الحاسب الآلي بفرع البنات، والدكتورة فاطمة عبد المجيد هنداوي، وكيلة كلية الدراسات العليا.

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