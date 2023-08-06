الأوقاف تفتتح 9 مساجد جديدة الجمعة القادمة

تفتتح وزارة الأوقاف 9 مساجد جديدة أو إحلالًا وتجديدًا يوم الجمعة الموافق 11 / 8 / 2023م؛ ليصل إجمالي ما تم افتتاحه من 7/1/ 2023 م حتى تاريخه ( 60 ) مسجدًا منها ( 50 ) مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و( 10 ) مساجد صيانة وتطويرًا.

وبيان المساجد كالآتي:

مديرية أوقاف القليوبية

1. علي الشامي - سندنهور

مديرية أوقاف البحيرة

2. الحمد – دير أمس – أبو حمص

3. عزبة حمادة الشرقية – حفص – مركز دمنهور

4. السلام – عزبة الناموس – خط أبو ريشة – حوش عيسى

مديرية أوقاف المنيا

5. أيوب البحري – عزبة أيوب – دير مواس

6. أحمد علي السيد – كوم الدكة - سمالوط

مديرية أوقاف الشرقية

7. السعودي – أنشاص الرمل

مديرية أوقاف سوهاج

8. الرحمة – قرية القطنة – طما- المدمر

مديرية أوقاف أسوان

9. الإيمان – العدوة شرق - الرديسية

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تواصل وزارة الأوقاف فعاليات شرح مناهج التربية الإسلامية واللغة العربية للشهادات العامة مجانًا في عدد من المساجد والمراكز الثقافية في إطار الدور المجتمعي لوزارة الأوقاف وفي ضوء مبادرة اللغة العربية واهتمام وزارة الأوقاف بالنشء والشباب ولغة القرآن الكريم ونشر الفكر الوسطي المستنير، على النحو التالي:



في مديرية أوقاف القليوبية أقيمت المبادرة بمسجد العليمي بطوخ، حيث قام بالتدريس الشيخ يوسف محمد عنتر برعي إمام وخطيب ومدرس.

وفي مديرية أوقاف الإسكندرية أقيمت المبادرة بمسجد المصلحة بالطابية التابع لإدارة أوقاف المنتزه، حيث قام بالتدريس الشيخ صابر الغريني إمام وخطيب ومدرس.



وفي مديرية أوقاف الوادي الجديد أقيمت المبادرة بمسجد المجمع الإسلامي بالخارجة، حيث قام بالتدريس الشيخ محمد عبد الظاهر إمام وخطيب ومدرس.



وفي مديرية أوقاف شمال سيناء أقيمت المبادرة بمسجد آل عمار، حيث قام بالتدريس الشيخ مدحت محمد أبو هاشم إمام وخطيب ومدرس.



كما أقيمت المبادرة بالمركز الثقافي بالعريش، حيث قام بالتدريس الشيخ لملوم محمد لملوم.

كما أقيمت المبادرة بمسجد الصحابة، حيث قام بالتدريس الشيخ عصام الدين السيد عبد الحميد إمام وخطيب ومدرس.