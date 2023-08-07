جامعة الوادي الجديد تستقبل وفد جامعة صوفيا اليابانية لمواجهة تمليح الأراضي والمياه الجوفية

استقبلت جامعة الوادى الجديد، اليوم الإثنين، فريقا بحثي من جامعة صوفيا اليابانية بالمبنى الإدارى بحضور الدكتور حسن عبد اللطيف نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث نائبا عن الدكتور عبد العزيز طنطاوي رئيس الجامعة وبحضور الدكتور أحمد سيد حرباوي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والدكتور أحمد عزيز الدين رئيس قسم الأراضي والمياه والدكتور أحمد أحمد دياب رئيس قسم الإرشاد الزراعي.

وأوضح نائب رئيس جامعة الوادي الجديد لشئون الدراسات العليا والبحوث، أن اللقاء يهدف إلى بحث سبل التعاون بين الجهتين ووحدة الاستشعار عن بعد، وجاء الوفد لمتابعة ودراسة المصارف الزراعية بواحات الداخلة والخارجة وإمكانية رفع الوعي الزراعي لدى المزارعين لمجابهة مشاكل تمليح الأراضي وتمليح المياه الجوفية.

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وأوضح الوفد أنه سيتم بحث سبل إمكانية إعادة تدوير استخدام مياه الصرف الزراعي، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لتعظيم الاستفادة من الموارد المائية وتمكين تطبيق سبل وتكنولوجيا التدوير وإعادة استخدام مياه الصرف الزراعي.